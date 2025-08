Biała Podlaska: Odpowiedzą za kradzież i paserkę rowerów

W ostatnich tygodniach bialska policja odnotowała wzrost liczby kradzieży jednośladów – zarówno tych zabezpieczonych, jak i pozostawionych bez żadnego zabezpieczenia. Sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Ich działania doprowadziły do przełomu w sprawie.

Do zatrzymania głównego podejrzanego doszło przed weekendem. Policjant będący na urlopie zauważył na osiedlu mężczyznę, który wchodził do klatek schodowych i sprawdzał ich wnętrza. Natychmiast zawiadomił kolegów z jednostki i wspólnie z jednym z funkcjonariuszy doprowadził do zatrzymania 49-latka.

– W chwili zatrzymania 49-latek miał ukryte pod ubraniem nożyce do przecinania linek zabezpieczających rowery przed kradzieżą. Przewieszone były przez szyję na tzw. smyczy. Amator cudzego mienia trafił do „policyjnego aresztu”. Mężczyzna usłyszał łącznie 7 zarzutów dotyczących kradzieży, gdzie wartość jednośladów została oceniona na kwotę niemal 10 tys. zł. Do tych zdarzeń dochodziło od połowy ubiegłego roku – mówi nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.