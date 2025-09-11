Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony nad Polską. Do tej pory na terenie województwa lubelskiego wraki dronów znaleziono w dziewięciu miejscowościach

Bialskie Fabryki Mebli w rozbiórce. Miejscowy deweloper kupił teren

Trwa rozbiórka hali produkcyjnych Bialskich Fabryk Mebli przy ulicy Sidorskiej
Trwa rozbiórka hali produkcyjnych Bialskich Fabryk Mebli przy ulicy Sidorskiej (fot. Ewelina Burda)

Kawał historii Białej Podlaskiej w rozbiórce. Teren dawnych Bialskich Fabryk Mebli przy ulicy Sidorskiej kupił miejscowy deweloper.

Z księgi wieczystej wynika, że umowa sprzedaży z bialską firmą KT&M została zawarta w maju tego roku. To spółka, która zajmuje się budową bloków mieszkalnych i biur. Tym razem nabyła za ponad 8 mln zł ponad 3-hektarowy teren z kilkoma budynkami, w tym z główną halą produkcyjną dawnych Bialskich Fabryk Mebli.  Nieruchomość była wystawiona na sprzedaż przez syndyka BG Trading, spółki, która w 2022 roku ogłosiła upadłość. Począwszy od 2023 roku ogłoszono kilka przetargów.

Ze sporządzonego w 2022 roku operatu szacunkowego wynika, że powierzchnia zabudowy wynosi ponad 13550 mkw. Najwięcej zajmuje hala produkcyjna wybudowana na początku lat 70-tych XX wieku, a później rozbudowana. „Konstrukcja nośna żelbetowa. Dach o konstrukcji z płyt żelbetowych, kryty papą (…) Posadzki betonowe. Wzdłuż części produkcyjnej w części centralnej przebiega korytarz główny” - czytamy w dokumentach rzeczoznawcy. Wówczas wartość rynkową nieruchomości wyceniono na ponad 7,3 mln zł.

Dopiero ostatni przetarg, ogłoszony we wrześniu 2024 roku wyłonił nowego właściciela - właśnie bialskiego dewelopera. Na miejscu ruszyła już rozbiórka hali produkcyjnej.  Obecnie, na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sidorska -Kampus”, który dopuszcza działalność „przemysłowo-usługową”.  Zapytaliśmy nowego właściciela o plany inwestycyjne w tym miejscu. – Na chwilę obecną decyzja jeszcze nie zapadła- odpowiedziała nam krótko  Agnieszka Szewczak.

Przypomnijmy, że Bialskie Fabryki Mebli wywodzą się z fabryki Raabego, a zakład przy Sidorskiej powstał w 1972 roku. Jak przypomina w swojej książce Jerzy Sroka „Bialskie Fabryki Mebli były jednym z bardzo nielicznych zakładów przemysłowych w województwie bialskopodlaskim, posiadających ponad stuletnią historię i tradycje robotnicze. W okresie swego istnienia i działalności gospodarczej zmieniały kilkakrotnie swą nazwę, a przede wszystkim profil produkcji. Szybko i konsekwentnie dostosowywały produkcję wyrobów do potrzeb i wymagań rynku krajowego i zagranicznego. Wyroby te, o dobrej jakości, zdobywały chętnych nabywców. Zakład rozwijał i udoskonalał produkcję a wraz z nią rozbudowywał bazę i potencjał przemysłowy”.  Powstawały tam meble skrzyniowe i tapicerowane, m.in. kanapy, fotele i krzesła. Znane były wówczas charakterystyczne zestawy mebli o nazwie „Krystyna" czy „Podlasie".

Hala produkcyjna (fot. forum www.skyscrapercity.com)
Wczoraj w Sitnie na drodze powiatowej doszło do wypadku drogowego z udziałem 17-letniego motorowerzysty i 43-letniej kierującej osobowym autem marki Dacia.
Prokuratorzy badają, jaki obiekt spadł na dom mieszkalny w Wyrykach (Lubelskie) i zniszczył dach – informuje prokuratura. Na Lubelszczyźnie szczątki dronów znaleziono w dziewięciu miejscach. Kilka z nich zidentyfikowano jako drony typu Gerbera.
Kawał historii Białej Podlaskiej w rozbiórce. Teren dawnych Bialskich Fabryk Mebli przy ulicy Sidorskiej kupił miejscowy deweloper.
Prokuratura prowadzi czynności procesowe związane z ujawnieniem kilku dronów na terenie województwa lubelskiego. Jak przekazała Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, do tej pory odnotowano dziewięć zdarzeń polegających na naruszeniu przestrzeni powietrznej i upadku obiektów.
Jak się okazało, agresywny 29-latek był kompletnie pijany. Teraz grozi mu kilka lat więzienia.

W poniedziałek okienko transferowe w Polsce zostało zamknięte, ale nadal do wzięcia są wolni zawodnicy. Z okazji skorzystali działacze Avii i Chełmianki. Ekipa ze Świdnika pozyskała byłego gracza Motoru Lublin Kamila Wojtkowskiego. Do drużyny Ireneusza Pietrzykowskiego dołączył za to Maksymilian Banaszewski.
Kandydatów było sporo, ale gdy przyszło do ostatecznego głosowania, komisja konkursowa nie miała żadnych wątpliwości. Konkurs na dyrektora Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu wygrał Tomasz Jagi.
Sen to czas regeneracji całego organizmu, ale nie zawsze jest on korzystny dla naszych włosów. Niewłaściwe nawyki, źle dobrana pościel czy brak ochrony mogą sprawić, że pasma rano wyglądają na matowe, połamane i pozbawione blasku. Sprawdź, jakie błędy najczęściej popełniamy i jak ich unikać.
Zakup działki budowlanej to strategiczna decyzja, która wymaga szczegółowej analizy. Często kusi nas lokalizacja czy atrakcyjna cena, jednak prawdziwa wartość gruntu tkwi w szczegółach, które mogą przesądzić o powodzeniu całej inwestycji. Dlatego przed podpisaniem umowy warto przejść przez listę elementów, które należy dokładnie zweryfikować.
Na nadchodzące święto plonów warto się wybrać autobusem. Będą dodatkowe linie i kursy co trzydzieści minut.

Dzisiaj o godz. 18 PGE MKS El-Volt po raz pierwszy pokaże się kibicom w hali Globus. Rywalem podopiecznych Pawła Tetelewskiego będzie Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz.
Policjanci z 5. komisariatu w Lublinie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 29 i 34 lat, podejrzanych o brutalny rozbój. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na Sławinku.

Wartość materialna tego znaleziska nie była wielka ani w okresie, gdy monety były w obiegu, ani współcześnie. A jednak zeszłotygodniowe odkrycie ze Świerszczowa pod Hrubieszowem jest wyjątkowe. W jednym miejscu wykopano około 5 tysięcy monet sprzed wieków.
Przez najbliższe dni na terenach kilkunastu gmin województwa lubelskiego będzie można zobaczyć drony. Nie są one związane z działaniami wojskowymi, lecz z inwentaryzacją rowów melioracyjnych prowadzoną na zlecenie Wód Polskich.
Na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję - przekazało w czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych na portalu X.

