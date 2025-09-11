Bialskie Fabryki Mebli w rozbiórce. Miejscowy deweloper kupił teren

Z księgi wieczystej wynika, że umowa sprzedaży z bialską firmą KT&M została zawarta w maju tego roku. To spółka, która zajmuje się budową bloków mieszkalnych i biur. Tym razem nabyła za ponad 8 mln zł ponad 3-hektarowy teren z kilkoma budynkami, w tym z główną halą produkcyjną dawnych Bialskich Fabryk Mebli. Nieruchomość była wystawiona na sprzedaż przez syndyka BG Trading, spółki, która w 2022 roku ogłosiła upadłość. Począwszy od 2023 roku ogłoszono kilka przetargów.

Ze sporządzonego w 2022 roku operatu szacunkowego wynika, że powierzchnia zabudowy wynosi ponad 13550 mkw. Najwięcej zajmuje hala produkcyjna wybudowana na początku lat 70-tych XX wieku, a później rozbudowana. „Konstrukcja nośna żelbetowa. Dach o konstrukcji z płyt żelbetowych, kryty papą (…) Posadzki betonowe. Wzdłuż części produkcyjnej w części centralnej przebiega korytarz główny” - czytamy w dokumentach rzeczoznawcy. Wówczas wartość rynkową nieruchomości wyceniono na ponad 7,3 mln zł.

Dopiero ostatni przetarg, ogłoszony we wrześniu 2024 roku wyłonił nowego właściciela - właśnie bialskiego dewelopera. Na miejscu ruszyła już rozbiórka hali produkcyjnej. Obecnie, na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sidorska -Kampus”, który dopuszcza działalność „przemysłowo-usługową”. Zapytaliśmy nowego właściciela o plany inwestycyjne w tym miejscu. – Na chwilę obecną decyzja jeszcze nie zapadła- odpowiedziała nam krótko Agnieszka Szewczak.

Przypomnijmy, że Bialskie Fabryki Mebli wywodzą się z fabryki Raabego, a zakład przy Sidorskiej powstał w 1972 roku. Jak przypomina w swojej książce Jerzy Sroka „Bialskie Fabryki Mebli były jednym z bardzo nielicznych zakładów przemysłowych w województwie bialskopodlaskim, posiadających ponad stuletnią historię i tradycje robotnicze. W okresie swego istnienia i działalności gospodarczej zmieniały kilkakrotnie swą nazwę, a przede wszystkim profil produkcji. Szybko i konsekwentnie dostosowywały produkcję wyrobów do potrzeb i wymagań rynku krajowego i zagranicznego. Wyroby te, o dobrej jakości, zdobywały chętnych nabywców. Zakład rozwijał i udoskonalał produkcję a wraz z nią rozbudowywał bazę i potencjał przemysłowy”. Powstawały tam meble skrzyniowe i tapicerowane, m.in. kanapy, fotele i krzesła. Znane były wówczas charakterystyczne zestawy mebli o nazwie „Krystyna" czy „Podlasie".