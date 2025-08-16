Dwa wypadki w powiecie bialskim

Kilka godzin później, po godzinie 21:00, do kolejnego zdarzenia doszło w Kodniu. Na prostym odcinku drogi poza terenem zabudowanym kierujący audi, 46-letni mężczyzna, potrącił 34-latka poruszającego się niewłaściwą stroną jezdni. Pieszy nie miał elementów odblaskowych, a dodatkowo był nietrzeźwy – badanie wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Również on został przewieziony do szpitala.

– Droga jest dla wszystkich. Korzystając z niej mamy swoje prawa, ale także obowiązki. Wzajemny szacunek i respektowanie zasad ruchu drogowego pomagają dotrzeć bezpiecznie do celu – podkreśla nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.

Funkcjonariusze przypominają, że poza terenem zabudowanym po zmroku piesi mają obowiązek korzystania z elementów odblaskowych. Dzięki nim kierowca jest w stanie zauważyć pieszego nawet ze 100 metrów. Policja zachęca do używania odblasków również w obszarze zabudowanym – mogą one uratować życie.