Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. sobota, 16 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Biała Podlaska

Dzisiaj
16:28
Strona główna » Biała Podlaska

Dwa wypadki w powiecie bialskim

Autor: Zdjęcie autora KaNa
Udostępnij A A
(fot. Policja)

W miniony czwartek, 14 sierpnia, na terenie powiatu bialskiego doszło do dwóch groźnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystki i pieszego. Oboje z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Pierwsze zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 16:00 na ulicy Zamkowej w Białej Podlaskiej. Według wstępnych ustaleń policji 79-letnia rowerzystka jadąc chodnikiem nagle zjechała na przejazd dla rowerów i uderzyła w bok prawidłowo jadącego mercedesa. Osobowym autem kierował 44-letni mieszkaniec miasta. Badanie trzeźwości uczestników wykazało, że oboje byli trzeźwi. Seniorka z obrażeniami została przewieziona do szpitala.

(fot. Policja )

Kilka godzin później, po godzinie 21:00, do kolejnego zdarzenia doszło w Kodniu. Na prostym odcinku drogi poza terenem zabudowanym kierujący audi, 46-letni mężczyzna, potrącił 34-latka poruszającego się niewłaściwą stroną jezdni. Pieszy nie miał elementów odblaskowych, a dodatkowo był nietrzeźwy – badanie wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Również on został przewieziony do szpitala.

– Droga jest dla wszystkich. Korzystając z niej mamy swoje prawa, ale także obowiązki. Wzajemny szacunek i respektowanie zasad ruchu drogowego pomagają dotrzeć bezpiecznie do celu – podkreśla nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.

Funkcjonariusze przypominają, że poza terenem zabudowanym po zmroku piesi mają obowiązek korzystania z elementów odblaskowych. Dzięki nim kierowca jest w stanie zauważyć pieszego nawet ze 100 metrów. Policja zachęca do używania odblasków również w obszarze zabudowanym – mogą one uratować życie.

(fot. Policja)
Groźny wypadek motocyklisty w Tarnawatce. 28-latek trafił do szpitala

Groźny wypadek motocyklisty w Tarnawatce. 28-latek trafił do szpitala

70-latka potrącona przez hulajnogę elektryczną. Sprawcą był 14-latek

70-latka potrącona przez hulajnogę elektryczną. Sprawcą był 14-latek

Śmiertelny wypadek w Żerdzi. Nie żyje rowerzysta

Śmiertelny wypadek w Żerdzi. Nie żyje rowerzysta

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
policja wypadki drogowe

Pozostałe informacje

Dwa wypadki w powiecie bialskim

Dwa wypadki w powiecie bialskim

W miniony czwartek, 14 sierpnia, na terenie powiatu bialskiego doszło do dwóch groźnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystki i pieszego. Oboje z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

Bartłomiej Korbecki zdobył w sobotę dwa gole

Sześć goli w Krakowie, Chełmianka lepsza od Wisły II

W piątek wygrała Avia, a w sobotę dobrą passę podtrzymała Chełmianka. Drużyna trenera Ireneusza Pietrzykowskiego w trzeciej kolejce też wygrała po raz trzeci. Tym razem pokonała w Krakowie rezerwy Wisły 4:2.
Przedszkole miejskie nr 2 w Chełmie pozostaje pod obecnymi rządami Marty Klajnert

Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

Nikt nie zgłosił się do konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Chełmie. Prezydent Jakub Banaszek, nie mając zbyt wielkiego wyboru, powierzył obowiązki obecnej dyrektorce, Marcie Klajnert, która pełni tę funkcję od 2020 roku. Decyzja obowiązuje od 1 września, maksymalnie przez 10 miesięcy.

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Motor Lublin nie wykorzystał atutu własnego boiska. Po nudnym meczu, w którym brakowało sytuacji piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego zremisowali z Piastem Gliwice 0:0.
Unia Bełżyce w sezonie 2025/2026 nie przystąpi do gry w lubelskiej klasie okręgowej

Smutne wieści z Bełżyc. MKS Unia jednak wycofuje się z gry w lubelskiej okręgówce

Spełnił się najczarniejszy scenariusz w Bełżycach. Tamtejsza MKS Unia w ostatniej chwili wycofała się z rozgrywek na poziomie lubelskiej klasy okręgowej
Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze
PRZEPISY

Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze

Już po raz 22 w Janowie Lubelskim rozstrzygnięto Konkurs na Potrawę Regionalną. Mamy dla was przepisy na zwycięskie dania
Trevian Tennyson w poprzednim sezonie grał w Anglii i Belgii

Szósty Amerykanin w PGE Starcie Lublin. Skład na na nowy sezon skompletowany

PGE Start w sobotę ogłosił szósty transfer przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Tym razem do drużyny z Lublina dołączył Trey Tennyson.
Azoty Puławy rozegrały pierwszy mecz kontrolny przed własnymi kibicami

Azoty Puławy lepsze od AZS UW Warszawa

Azoty Puławy rozegrały trzeci mecz kontrolny w okresie przygotowawczym
166 km/h. 25-letni motocyklista surowo ukarany

166 km/h. 25-letni motocyklista surowo ukarany

Wczorajsza przejażdżka zakończyła się dla 25-latka z gminy Kurów bardzo kosztownie. Na trasie S12, w rejonie Puław, policjanci z drogówki zatrzymali kierującego motocyklem marki Honda, który poruszał się z prędkością 166 km/h, czyli o 66 km/h szybciej niż pozwalają przepisy.
KUL wykształci więcej lekarzy, ale nie będzie dodatkowej rekrutacji

KUL wykształci więcej lekarzy, ale nie będzie dodatkowej rekrutacji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał zgodę Ministerstwa Zdrowia na zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski z 60 do 80 miejsc. To decyzja, która – jak podkreśla władze uczelni – potwierdza wysoką jakość kształcenia i zaplecza dydaktycznego Collegium Medicum KUL.
Więcej darmowych szczepień w aptekach. Zmiany od poniedziałku

Więcej darmowych szczepień w aptekach. Zmiany od poniedziałku

Już od poniedziałku 18 sierpnia w aptekach będzie więcej szczepień. Za ich podanie pacjenci nie zapłacą. Szczepionki będą za darmo tylko dla osób z wybranych grup.

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
zdjęcia wideo
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

W piątek, 15 sierpnia, mieszańcy miasta i gminy Kurów bawili się do dożynkach. Wieczorem wystąpiła grupa Video, jeden z popularnych polskich zespołów pop-rockowych. Publiczność bawiła się przy ich największych hitach śpiewając razem z wokalistą, Wojciechem Łuszczykiewiczem.

Magdalena Bożko-Miedzwiecka – dziennikarka, rzeczniczka prasowa. Publikowała w Dzienniku Wschodnim, Newsweeku, Newsweeku Historii, Rzeczpospolitej, Twórczości, Akcencie, Karcie. Laureatka dziennikarskich nagród, m.in. Ostrego Pióra Business Centre Club, nagród w konkursie prasowym Mediów Regionalnych im. Jana Stepka za reportaże historyczne i społeczne, nagród Salus Publica Głównego Inspektora Pracy, nagrody im. Bolesława Prusa Związku Literackich Polskich.
FELIETON

Spełnione aspiracje

Najbardziej jestem dumna z naszej, lublinian, otwartości. Jesteśmy w niej naturalni i – przepraszam za patos, ale nie znajduję lepszego słowa – światowi. Ta otwartość i światowość ma dla mnie szerszy wymiar, bardziej pragmatyczny. Oznacza Dworzec Metropolitalny i Lotnisko w Świdniku.
Chełm uczcił Święto Wojska Polskiego i 105. rocznicę Cudu nad Wisłą
galeria

Duma, pamięć i modlitwa – Chełm świętował rocznicę Cudu nad Wisłą

Przez dwa sierpniowe dni Chełm stał się miejscem, w którym historia spotkała się z teraźniejszością. Mieszkańcy i goście wspólnie obchodzili Święto Wojska Polskiego oraz 105. rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, a uroczystościom towarzyszyło także święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Kolizja na S12 pod Świdnikiem. Zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy

Kolizja na S12 pod Świdnikiem. Zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy

Wypadek na obwodnicy Lublina. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Najnowsze
Dwa wypadki w powiecie bialskim

16:28 Dwa wypadki w powiecie bialskim

13:57

Sześć goli w Krakowie, Chełmianka lepsza od Wisły II

13:44

Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

13:04

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

12:49

Smutne wieści z Bełżyc. MKS Unia jednak wycofuje się z gry w lubelskiej okręgówce

12:30

Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze

12:10

Szósty Amerykanin w PGE Starcie Lublin. Skład na na nowy sezon skompletowany

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dwa wypadki w powiecie bialskim

Dwa wypadki w powiecie bialskim

Bartłomiej Korbecki zdobył w sobotę dwa gole

Sześć goli w Krakowie, Chełmianka lepsza od Wisły II

Przedszkole miejskie nr 2 w Chełmie pozostaje pod obecnymi rządami Marty Klajnert

Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Unia Bełżyce w sezonie 2025/2026 nie przystąpi do gry w lubelskiej klasie okręgowej

Smutne wieści z Bełżyc. MKS Unia jednak wycofuje się z gry w lubelskiej okręgówce

Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze

Gryczaki 2025: Karp w szynkowarze, żurawina w serze

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Jak rozwijać firmę przez relacje, czyli prowadzenie mediów społecznościowych.

Dwa wypadki w powiecie bialskim

Dwa wypadki w powiecie bialskim

Bartłomiej Korbecki zdobył w sobotę dwa gole

Sześć goli w Krakowie, Chełmianka lepsza od Wisły II

Przedszkole miejskie nr 2 w Chełmie pozostaje pod obecnymi rządami Marty Klajnert

Dyrektorka bez konkurencji – nowy-stary dyrektor w przedszkolu nr 2

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Dowieźli remis w osłabieniu. Motor Lublin - Piast Gliwice (zapis relacji na żywo)

Unia Bełżyce w sezonie 2025/2026 nie przystąpi do gry w lubelskiej klasie okręgowej

Smutne wieści z Bełżyc. MKS Unia jednak wycofuje się z gry w lubelskiej okręgówce

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Ulica Kozienicka po każdym większym deszczu tonie w spływającej z góry wodzie. To jedno z tych miejsc na mapie województwa, które odwodnienia potrzebuje najbardziej
film

Większy deszcz to dla nich koszmar. Proszą o drogę i zbiornik

Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

galeria
film
Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Foto
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

galeria
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą