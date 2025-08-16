Dwa wypadki w powiecie bialskim

W miniony czwartek, 14 sierpnia, na terenie powiatu bialskiego doszło do dwóch groźnych wypadków drogowych z udziałem rowerzystki i pieszego. Oboje z obrażeniami ciała trafili do szpitala.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce tuż przed godziną 16:00 na ulicy Zamkowej w Białej Podlaskiej. Według wstępnych ustaleń policji 79-letnia rowerzystka jadąc chodnikiem nagle zjechała na przejazd dla rowerów i uderzyła w bok prawidłowo jadącego mercedesa. Osobowym autem kierował 44-letni mieszkaniec miasta. Badanie trzeźwości uczestników wykazało, że oboje byli trzeźwi. Seniorka z obrażeniami została przewieziona do szpitala.
Kilka godzin później, po godzinie 21:00, do kolejnego zdarzenia doszło w Kodniu. Na prostym odcinku drogi poza terenem zabudowanym kierujący audi, 46-letni mężczyzna, potrącił 34-latka poruszającego się niewłaściwą stroną jezdni. Pieszy nie miał elementów odblaskowych, a dodatkowo był nietrzeźwy – badanie wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Również on został przewieziony do szpitala.
– Droga jest dla wszystkich. Korzystając z niej mamy swoje prawa, ale także obowiązki. Wzajemny szacunek i respektowanie zasad ruchu drogowego pomagają dotrzeć bezpiecznie do celu – podkreśla nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.
Funkcjonariusze przypominają, że poza terenem zabudowanym po zmroku piesi mają obowiązek korzystania z elementów odblaskowych. Dzięki nim kierowca jest w stanie zauważyć pieszego nawet ze 100 metrów. Policja zachęca do używania odblasków również w obszarze zabudowanym – mogą one uratować życie.