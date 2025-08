Janów Podlaski będzie miastem. Wójt chce turystom stworzyć drugi Kazimierz Dolny

- Najpierw było rozporządzenie MSWiA w tej sprawie, a 31 lipca ogłosiła to Rada Ministrów. Po naszej stronie została jeszcze część administracyjna- mówi wójt Karol Michałowski. Ale gmina starania o prawa miejskiego rozpoczęła już na początku roku. Wówczas radni jednomyślnie zgodzili się w formie uchwały na rozpoczęcie procedury. Przeprowadzono konsultacje społeczne. A pod koniec marca wniosek trafił do wojewody lubelskiego. A stamtąd do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – Zbieranie dokumentów było czasochłonne. Zgromadziliśmy blisko tysiąc stron o historii Janowa, to był pokaźny materiał- podkreśla Michałowski.

Janów Podlaski już dwa razy był miastem. Ostatnio te prawa odebrali w 1944 roku hitlerowcy okupanci. – Zostanie nam m.in. podział kilku działek, a na sam koniec zmiana pieczątek. Ale wiele się nie zmieni, bo swój potencjał miejsko-wiejski chcemy zachować. Pojawi się za to okazja, by sięgać po środki zewnętrzne dedykowane miastom- już cieszy się wójt, bo ma ambitne plany. – Moim marzeniem jest rewitalizacja centrum miejscowości. Przed nami szansa, by stać się takim drugim Kazimierzem Dolnym, ale musimy ujednolicić przestrzeń na rynku, tak by magnesem turystycznym była nie tylko stadnina i Zamek Biskupi, ale również nasze atrakcje- uważa. W ubiegłym roku samorząd kupił m.in. dom Ryttów w centrum miejscowości, by w przyszłości otworzyć tam muzeum. Niedawno, zaczął działać punkt informacji turystycznej i taxi bryczka.

Jednocześnie, wójt już wcześniej zapewniał, że „opłaty i podatki nie wzrosną”. – Mieszkańcy nie będą musieli wymieniać dowodów, nauczyciele nie stracą dodatków- uspokaja.

W sumie, 1 stycznia oprócz Janowa Podlaskiego, przybędzie jeszcze 5 miast w Polsce: Stanisławów, Małkinia Górna, Staroźreby, Janów (województwo śląskie) i Branice. Michałowski już zapowiada symboliczne przekazanie kluczy do bram miasta 1 stycznia podczas hucznej zabawy sylwestrowej. W gminie mieszka ponad 5,2 tys. osób.