Kaczki szykują się do wyścigu. Można wygrać rower

To charytatywna akcja, bo co roku pieniądze ze sprzedaży kaczek trafiają do różnych organizacji i potrzebującyh. W ósmej edycji rotarianie wesprą bialskie stowarzyszenie Azyl, które prowadzi schronisko dla zwierząt. - Zapraszamy po kaczuszki i na wspólny piknik nad rzeką Krzną, przy alei Tysiąclecia w pobliżu bazaru – mówi Janusz Matusiak z klubu Rotary. – Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i teraz oprócz wspólnej zabawy na uczestników będą czekać liczne nagrody. Poza tym, w czasie naszego wyścigu będzie można poznać podopiecznych stowarzyszenia Azyl i również zaadoptować psiaka potrzebującego opiekuna- zaznacza Matusiak.

Za kaczkę każdy może zapłacić tyle, ile chce. Już wiadomo, że właściciel kaczki, która dopłynie do mety jako pierwsza otrzyma rower. Z kolei, za ostatnie miejsce w wyścigu będzie obraz Sylwii Kalinowskiej. Rotarianie cały czas zachęcaja sponsorów do fundowania kolejnych nagród.

W ubiegłym roku udało się sprzedać ponad 600 kaczek. 27 tys. zł trafiło wówczas do stowarzyszenia Wspólny Świat, które pomaga dzieciom i młodzieży z autyzmem.

Gumowe kaczki można nabyć w: schronisku Azyl, w centrum SAS (stoisko Domdekor), placówce Superpolisa (przy alei Tysiąclecia) i przy ulicy Janowskiej 14.