Kocie oczka zamrugają na przejściu dla pieszych. Będą utrudnienia na DK2

Będzie remont przejścia dla pieszych na krajowej „dwójce” przy rondzie Unii Europejskiej. Kierowców czekają utrudnienia.
- Modernizacja polega na doświetleniu przejścia, wykonaniu aktywnego punktowego oświetlenia w nawierzchni tzw. „kocich oczek” oraz wymianę istniejących znaków D-6 na aktywne oznakowania - precyzuje Paweł Kołodziejski, kierownik referatu budowy dróg w bialskim ratuszu. W związku z tym, 12 i 13 sierpnia kierowców czekają utrudnienia. Urząd uprzedza, że prędkość dla samochodów na DK2 zostanie ograniczona do 30 km/h, a ruch będzie odbywał się wahadłowo przy ręcznym sterowaniu. - Wykonanie oraz postęp prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych – zaznaczają urzędnicy.
Rondo turbinowe w tym miejscu powstało w styczniu 2021 roku. Miasto pozyskało na ten cel pieniądze z funduszy transgranicznych.