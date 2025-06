Młodzież będzie zadowolona. Będzie można pograć w kosza i zrobić triki na rowerze

Nowa infrastruktura znajdzie się w sąsiedztwie istniejącego już kompleksu: skateparku, pumptracku i placu zabaw. Rzeszowska firma Bildres, która wygrała przetarg właśnie przystąpila do robot. -To inwestycja wyczekiwana przez młodzież. Miłośnicy rowerów MTB będą tu mogli doskonaliść swoje umiejętności- podkreśla prezydent Michał Litwiniuk. „Dirt Park ma być dostępny dla szerokiego grona użytkowników, w tym młodzieży i dorosłych, a także do organizacji wydarzeń i warsztatów edukacyjnych związanych z kulturą rowerową”- czytamy w dokumentach przetargowych.

Na miejscu powstaną trzy tory z przeszkodami do skoków i ewolucji na rowerze. Usypane będą też dwie górki, startowa i koncowa. Do tego firma zainstaluje skocznie drewniane.

A obok zlokalizowane będzie boisko do kosza 3 x 3. To rodzaj koszykówki ulicznej rozgrywanej właśnie na osiedlowych działkach, często mniejszych od standardowej przestrzeni do tego sportu. Każda drużyna składa się z 3 graczy, dlatego „streetball” nazywa się też koszykówką 3x3.

Wiadomo, że boisko ma mieć elastyczną, polipropylenową nawierzchnię o wymiarach 15 metrów długości i 11 metrów szerokości. Do tego kosz i 3-metrowe piłkochwyty. Pole gry będzie wyznaczone różnymi kolorami.

Teren będzie objęty monitoringiem. Wykonawca ma zdążyć z wszystkim do końca września. Inwestycja kosztuje prawie 800 tys. zł.