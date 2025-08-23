Muzeum w domu Ryttów. Gmina szuka projektanta

Chodzi o wielobranżową dokumentację techniczno-kosztorysową remontu budynku, który znajduje się w centrum miejscowości. Wszystko po to, by w przyszłości stworzyć tu muzeum. – To jest pierwszy krok, by móc pójść dalej z inwestycją- poinformował na ostatniej sesji wójt Karol Michałowski. Projektanci mogą zgłaszać się do 9 września. Po podpisaniu umowy samorząd daje rok na przygotowanie dokumentacji. - Dom Ryttów ma zostać przekształcony w muzeum z motywem przewodnim konia arabskiego i historią Janowa Podlaskiego. Otoczenie o zyska alejki, małą architekturę, oświetlenie i zieleń. Powstanie atrakcyjne miejsce rekreacji i integracji społecznej- opisuje gmina. W zabytku chce pokazywać wystawy z zastosowaniem nowoczesnych technologii. „Celem realizacji muzeum lokalnego jest części muzealnej jest ochrona i upowszechnienie dziedzictwa lokalnego, rozwój turystyki kulturowej i edukacyjnej, atrakcyjna forma promocji miejscowości Janów Podlaski” - czytamy w dokumentach przetargowych.

Obiekt pochodzi z 1793 roku i jest jednym z najstarszych przykładów architektury mieszczańskiej w tej miejscowości. Przez ostatnie lata mieszkał tu malarz Maciej Falkiewicz. Stworzył u siebie autorską galerię i organizował tu plenery malarskie. Ale po jego śmierci w 2023 roku, potomek, który odziedziczył zabytek, wystawił go na sprzedaż.

Z tej okazji postanowiła skorzystać gmina i w ubiegłym roku nabyła nieruchomość za 937 tys. zł. W przyszłości samorząd zamierza starać się o zewnętrzne dotacje na remont.