Najdroższa i najbardziej strategiczna dla powiatu. Budują drogę do portu w Małaszewiczach

Już w 2022 roku samorząd powiatu dostał na tę inwestycję rekordową dotację (94 mln zł) z rządowego programu Polski Ład. Do ogłoszonego w 2023 roku przetargu stanęły 4 firmy, m.in. Strabag, ale to konsorcjum miejscowych fachowców Tre–Dromu i Budomexu z Białej Podlaskiej wygrało i buduje drogę za ponad 96 mln zł. Umowa została podpisana w styczniu ubiegłego roku. Najpierw trzeba było przygotować projekt.

A w środę samorządowcy i wykonawcy wbili pierwszą łopatę. Ale roboty ruszyły już wcześniej. Przystąpiono m.in. do wycinki lasu, przygotowano też teren pod nasypy i odhumusowanie. Są też przymiarki do budowy wiaduktu.

Przypomnijmy: powstanie nowa trasa łącząca krajową „dwójką” z portem w Małaszewiczach i linią kolejową. – Droga docelowo ma przebiegać od projektowanego wiaduktu w Wólce Dobryńskiej do ul. Kodeńskiej przed Granicznym Punktem Odpraw Fitosanitarnych w Kobylanach–precyzowali już wcześniej urzędnicy ze starostwa powiatowego. Tam planowany jest również wiadukt nad torami. Zdaniem samorządu, droga ułatwi obsługę terminali przeładunkowych w porcie Małaszewicze. – Przejmie ona ruch ciężarowy z DK 2. Tak jak każda droga publiczna będzie ogólnie dostępna dla pozostałych użytkowników, w tym będzie stanowić dojazd dla mieszkańców bloku przy ul. Robotniczej w Małaszewiczach- zaznaczają samorządowcy.

W sumie, na terenie gminy Terespol powstaną ponad 4 kilometry tej trasy, a w gminie Zalesie blisko 3 kilometry. W projekcie znajdą się też nowe parkingi. W porcie już działają 4 terminale: Agrostop, Adampol, PKP Cargo i Europort. A kolejne są w budowie, m.in. firmy INBAP. Inne też są w planach.

Konsorcjum ma 2 lata na inwestycję.