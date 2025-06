Maluszkowo. Nowy żłobek szykuje się na 1 września

Maluszkowo przy ulicy Kazimierza Jagiellończyka będzie trzecim samorządowym żłobkiem. Od 1 września przyjmie 75 najmłodszych.

Obecnie trwają już prace wykończeniowe. Placówka powstaje przy przedszkolu samorządowym numer 13 na dużym osiedlu bloków. Na najbliższej sesji radni oficjalnie zatwierdzą jej powołanie. Znajdzie się ona w strukturze zespołu miejskich żłobków. Do tej pory do dwóch oddziałów uczęszczało 140 maluchów.

Na budowę miasto otrzymało blisko 5,3 mln zł dotacji z „Aktywnego Malucha”. Maluszkowo to dwukondygnacyjny obiekt z 3 salami dziennego pobytu i zapleczem kuchennym. Na piętrze znajdują się sale doświadczania świata i do integracji sensorycznej. A na zewnątrz plac zabaw. Z kolei, przy istniejących już żłobkach miejsca do zabawy będą zmodernizowane, bo samorząd pozyskał niedawno blisko pół miliona dotacji od wojewody lubelskiego na ten cel.