Obraz mu "śnieżył", więc wszedł na dach. Alkohol dodał mu odwagi

Policjanci z Białej Podlaskiej wyjaśniają okoliczności wypadku do jakiego doszło podczas montażu anteny telewizyjnej.
W poniedziałek (11 sierpnia) po południu bialscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku na terenie jednej z posesji w mieście. Ze zgłoszenia wynikało, że 45-letni mężczyzna wszedł na dach budynku by zainstalować antenę telewizyjną, ale zachwiał się i spadł z wysokości kilku metrów.
Badanie alkomatem wykazało, że w chwili zdarzenia, mężczyzna miał prawie promil alkoholu w organizmie. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.
– Apelujemy o rozwagę i ostrożność podczas prac budowlano-remontowych szczególnie na wysokości i podczas obsługi niebezpiecznych urządzeń i narzędzi. Złe samopoczucie, rozkojarzenie, nierozsądne zachowania czy niewłaściwe obsługiwanie narzędzi to najczęstsze przyczyny wypadków – apeluje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej policji.