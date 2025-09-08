Park kieszonkowy, trampoliny, altana koncertowa. Mieszkańcy wybrali 14 pomysłów

W tegorocznej, dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego do głosowania przeszły 22 pomysły. Do końca sierpnia można było wybierać spośród kategorii projektów małych, dużych, średnich i ekologicznych.

Na początku września urzędnicy podali wyniki. - Projekty budżetu obywatelskiego poparło 4791 osób, oddając 15 625 głosów- precyzuje ratusz. Najwięcej, bo 1920 z nich zdobył projekt ChillPark na Podmiejskiej. Pod tą nazwą kryje się park kieszonkowy z zieloną przestrzenią do wypoczynku i integracji obok istniejącego FunParku. Na drugim miejscu, z 1531głosami poparcia, uplasował się pomysł ścieżki rowerowej przy alei Jana Pawła II. Na razie chodzi o dokumentację projektową.

Poza tym, realizacji doczeka się aż 12 mniejszych propozycji. Niektóre z nich zgłosiły szkoły. Najwięcej wśród tych pomysłów zdobył projekt bezpiecznego placu zabaw przy „czwórce” z 664 głosami. Z kolei, przy SP nr 9 powstanie park trampolin, a przy SP nr 6 konstrukcja ninja warrior.

Do wydania jest 2 mln 850 tys. zł.

Projekty, które wygrały w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego:

Projekt duży:

CHillPark PODMIEJSKA – 1920 głosów – 1 000 000,00 zł

Projekt średni:

Droga dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II – Projekt – 1531 głosów – 261 000,00 zł

Projekty małe:

Bezpieczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej – 664 głosy – 199 414,36 zł

Park Trampolin przy Szkole Podstawowej nr 9 – 573 głosy – 196 000,00 zł

Ninja Warrior dla małych i dużych – 542 głosy – 170 900,00 zł

Zaplecze treningowe na osiedlu Sielczyk – 391 głosów – 200 000,00 zł

Zatoki parkingowe na ul. Łukaszyńskiej – 351 głosów – 200 000,00 zł

Altana koncertowo – taneczna – 342 głosy – 170 000,00 zł

Zadaszenie piaskownicy w FunPark PODMIEJSKA – 312 głosów – 25 000,00 zł

Krzna Morsuje – Bialskie Morsowisko przy Drodze Wojskowej – elementy małej architektury – 303 głosy – 97 500,00 zł

Leśna Kraina Zabawy – rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw – 266 głosów – 199 852,70 zł

Tablica upamiętniająca Zakład Przemysłu Wełnianego „BIAWENA” – 110 głosów – 28 500,00 zł

Projekty zielonego budżetu obywatelskiego:

Kastracja kotów i psów – 2087 głosów – 50 000,00 zł

Projekt zielony pt. Zagraj z nami w zielone – 1558 głosów – 42 680,00 zł