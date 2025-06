Podejść było kilka. W końcu wymieniają dach w najstarszej szkole w mieście

Już w 2023 roku Ireneusz Szubarczyk, dyrektor I LO im. J.I. Kraszewskiego zwracał uwagę radnym i urzędnikom na przeciekające pokrycie dachowe i pilną potrzebę remontu. Do naprawy jednak nie przystąpiono.

W 2024 roku szkoła ogłosiła przetarg. A miasto zabezpieczyło na ten cel 371 tys. zł. Za pierwszym razem, trzy oferty przewyższały kosztorys. A przy drugim podejściu, wyłoniona firma z Otwocka ostatecznie wycofała się z podpisania umowy. –Wykonawca nie dopatrzył w specyfikacji tego, że blacha ma być łączona w specyficzny dla tego zabytkowego obiektu sposób. Stwierdził, że to wymaga wyższych nakładów i wycofał się- przyznał wówczas Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji – Nie jest to wina nasza, czy szkoły, tylko firmy- dodał urzędnik. – Zgadzamy się, że dach wymaga wymiany, jednak po rozmowach z panem dyrektorem zdecydowaliśmy, że w tym roku nie będziemy ogłaszać kolejnego przetargu. To oznaczałoby realizację jesienią, a ze względów pogodowych i kwestii bezpieczeństwa nie jest to dobre rozwiązanie. Najlepiej, gdyby te prace odbyły się w wakacje -zaznaczył jeszcze Romanowski.

W tegorocznym budżecie miasto zabezpieczyło na ten cel pół miliona złotych. A urzędnicy wpisali, że „w ramach zadania wymienione zostanie pokrycie dachowe na powierzchni 1.120 mkw. z uwagi na skorodowane połacie blachy i pojawiające się przecieki na starej części szkoły - dawnej Akademii Bialskiej”. Niedawno udało się rozstrzygnąć przetarg i firma z Janowa Podlaskiego już prowadzi prace. – Wymieniamy dach na całym budynku, rynny, rury spustowe. Wszystko odbywa się według rzemieślniczej techniki, zgodnie z wymogami konserwatora zabytków- ogłosił prezydent Michał Litwiniuk. Dyrektor „kraszaka” przyznaje, że roboty nie kolidują z działalnością placówki. Naprawa ma zakończyć się w sierpniu.

W wakacje szkoła zamierza jeszcze wyremontować podłogi w hali sportowej i salach lekcyjnych, a także wymienić płytki ceramiczne na pływalni.