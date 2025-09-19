Policja szuka Macieja Andrzejewskiego. Wyznaczono nagrodę za pomoc w ujęciu

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej prowadzi poszukiwania Macieja Andrzejewskiego, syna Mirosława i Krystyny z domu Wojciechowskiej, urodzonego 3 września 1983 roku. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Grajewie.

Zgodnie z postanowieniem prokuratury wyznaczono nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych za ujęcie lub przyczynienie się do zatrzymania poszukiwanego. Policja zapewnia pełną anonimowość osobom przekazującym informacje.

– Andrzejewski jest poszukiwany celem zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres jednego miesiąca – informuje policja. Chodzi o podejrzenie przestępstwa z art. 300 Kodeksu karnego.

Rysopis poszukiwanego:

wzrost: 185–190 cm,

włosy: widoczna łysina,

oczy: jasne,

budowa ciała: normalna.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania Macieja Andrzejewskiego, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej (Plac Wojska Polskiego 23, tel. 47 814 13 00) lub pod numerem alarmowym 112.

Prokuratura wyraziła zgodę na publikację danych osobowych oraz wizerunku poszukiwanego w środkach masowego przekazu.