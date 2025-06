Pride of Poland 2025. Na liście 15 koni, a gwiazdą Adelita

Wszystko po to, by do janowskiej stadniny przyciągnąć hodowców z całego świata gotowych do licytacji polskich arabów. W środę Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosił już aukcyjną listą.

Janów wystawi na Pride of Poland 6 swoich koni, podobnie stadnina michałowska, a Białka jednego. Będzie też można wylicytować dwie klacze z hodowli prywatnych. Gwiazdą ma być janowska Adelita, ubiegłoroczna czempionka klaczy starszych. To 10-letnia córka klaczy Altamira i wybitnego katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab, platynowego czempiona świata. Wśród faworytek jest też trzyletnia Wencedora, również z Janowa. „Ta klacz, która podbijała serca sędziów na pokazach krajowych i międzynarodowych, to m.in. czempionka Polski klaczy rocznych” - podkreśla KOWR. Jeśli chodzi o michałowską listę, to wyróżnia się na niej Parantella, dziewięcioletnia córka katarskiego ogiera Kahil Al Shaqab.

Z kolei, na Summer Sale, czyli aukcji poniedziałkowej, będzie można wybierać spośród 28 koni. W tym przypadku, ceny już niekoniecznie są takie zawrotne, jak podczas Pride of Poland.

- Tegoroczna oferta nie jest tak liczna jak w latach ubiegłych. Rynek jest trudny i wymagający. Odbudowa zaufania do polskich stadnin nie nastąpi błyskawicznie. Przy wyborze koni skupiono się przede wszystkim na aktualnych potrzebach rodzimych stadnin i na analizie oczekiwań rynku - podkreśla KOWR.

Przygotowania do sierpniowej imprezy trwają już od kilku miesięcy. W maju konie do aukcyjnego katalogu fotografował znany w tej branży, Amerykanin Stuart Vesty.

Teraz czas na promocję i prace techniczne. - Przyciągniecie uwagi potencjalnych klientów, zwrócenie oczu hodowców i właścicieli koni arabskich z całego świata na Polskę i polskie konie, budowa zaufania, marki i przekonania, że tylko w Polsce można kupić prawdziwe perły wystawowe i hodowlane to priorytetowe, trudne, ale i wielopłaszczyznowe wyzwania, z którymi mierzą się organizatorzy Dni Konia Arabskiego - słyszymy w KOWR.

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 7-12 sierpnia w Janowie Podlaskim. Słynną aukcję Pride of Poland zaplanowano w niedzielę (10 sierpnia) o godz. 17.30. Nowością będzie pokaz Emirates Arabian Horse Global Cup. To międzynarodowe wydarzenie stworzone i finansowane przez Stowarzyszenie Konia Arabskiego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Przewidziane są nagrody pieniężne dla wystawców i liczymy na to, że to przyciągnie jeszcze więcej hodowców i miłośników koni arabskich, również z zagranicy, w tym hodowców, którzy wcześniej nie pokazywali swoich koni na imprezach hodowlanych – podkreślają organizatorzy.

Janowska stadnina szykuje się na 1500 gości i turystów, a także 500 vipów, potencjalnych kupców.

Przypomnijmy, że KOWR 1 kwietnia powołał Weronikę Sosnowską na nową prezes. Wszystko dlatego, że po niespełna roku rezygnację z tej funkcji złożył związany z PSL Leszek Świętochowski. – Pani Sosnowka spełnia wszystkie wymagania, ma odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i bogate doświadczenie - zapewniał Lucjan Zwolak, zastępca dyrektora generalnego KOWR. Wcześniej Sosnowska była w Janowie główną hodowczynią. Skończyła studia zootechniczne. Jest dziewiątą szefową stadniny od czasu odwołania wieloletniego prezesa Marka Treli w 2016 roku przez ówczesne władze z PiS.

Podczas ubiegłorocznej aukcji, na 18 wystawionych koni, sprzedano 10 za łączną kwotę 637 tys. euro. Najdroższa okazała się Zigi Zana, klacz z Michałowa. Kupiec z Belgii wylicytował ją za 145 tys. euro. Problem w tym, że michałowska stadnina nie doczekała się zapłaty, chociaż nabywca obiecywał, że to zrobi. Ostatecznie, klacz została w Polsce.