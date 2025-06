Problemy kierowców przy Pileckiego. Mieszkaniec ma pomysł jak to rozwiązać

To jedna z ulic zlokalizowanych na stale rozbudowującym się osiedlu bloków. Niedawno miasto wybudowało tu większą, dwupasmową arterię – ulicę Armii Krajowej. I właśnie od niej odchodzi m.in. Pileckiego.

„Wloty z uliczek osiedlowych mają ograniczoną widoczność m.in. ze względu na usytuowane wiaty śmietnikowe czy parkujące na miejscach postojowych pojazdy o większych gabarytach. Obecna organizacji ruchu na ulicy Pileckiego jako drogi równorzędnej niejednokrotnie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji” – wskazuje w petycji do bialskiego ratusza pan Krzysztof. Jego zdaniem należy wprowadzić stałą organizację ruchu poprzez ustanowienie na ulicy Pileckiego pierwszeństwa przejazdu. Mieszkaniec proponuje znaki pionowe również na mniejszych uliczkach dochodzących do Pileckiego, które to pierwszeństwo by ograniczały.

Autor petycji widzi więcej problemów. „Dodatkowo należy ustawić znaki zakazu zatrzymywania się przy wlocie do ul. Armii Krajowej ze względu na notorycznie zatrzymujące się w tym miejscu pojazdy, które blokują przejazd i stwarzają zagrożenie zarówno dla innych kierujących, jak i pieszych” - wskazuje pan Krzysztof. W pobliżu są sklepy i inne punkty usługowe.

W ocenie mieszkańca, wskutek proponowanych zmian poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta. Rzeczniczka ratusza Gabriela Kuc-Stefaniuk odpowiada tylko, że najpierw odpowiedź dostanie autor petycji.

Z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, że do najczęstszych zgłoszeń przy ulicy Pileckiego i Armii Krajowej należą nieprawidłowe parkowanie i nadmierna prędkość.