Przywrócone za rządów PiS biuro obsługi PGNiG zamknięte. Poseł zapowiada interwencję

„Zamknięte na stałe” - taką informację mogli zobaczyć na drzwiach biura przy ulicy Warszawskiej 14 klienci, którzy w lipcu chcieli załatwić sprawę u głównego dostawcy gazu w Polsce. - Punkt obsługi w Białej Podlaskiej nie cieszył się takim zainteresowaniem klientów jak zakładały pierwotne założenia. Biorąc pod uwagę okoliczności, a także intensywny rozwój zdalnych kanałów obsługi, które obecnie umożliwiają załatwienie większości spraw bez wychodzenia z domu, zdecydowaliśmy o jego zamknięciu -przyznaje Emilia Szarawarska z biura komunikacji PGNiG Obrót Detaliczny.

Punkt działał od września 2023 roku. Został wówczas otwarty na nowo po ponad 8 latach od zamknięcia. Do najbliższego takiego biura w Siedlcach, mieszkańcy powiatu bialskiego musieli dojeżdżać ponad 60 kilometrów.

Data nie była przypadkowa, bo trwała wówczas kampania przed wyborami parlamentarnymi. I politycy PiS pojawili się wtedy w budynku należącym do Urzędu Marszałkowskiego. – Wiele osób zgłaszało się do mnie i do senatora w sprawie przywrócenia tego punktu. Prezes Daniel Obajtek od razu odpowiedział, że jest gotowy do pomocy. Nie możemy być przecież wykluczeni– stwierdził podczas otwarcia poseł Dariusz Stefaniuk (PiS) z Białej Podlaskiej. Nazwisko byłego szefa Orlenu padło nieprzypadkowo, bo koncern wchłonął wówczas gazową spółkę.

- Mogę powiedzieć, że obecnie mamy do czynienia z intensywną gazyfikacją ściany wschodniej. W gminie Biała Podlaska mamy 10 tys. klientów i jest ich coraz więcej – zauważył wtedy Robert Gut, ówczesny wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny. W jego ocenie, klienci potrzebowali „tradycyjnego punktu, gdzie mogą przyjść i zapytać konsultanta bezpośrednio o pewne rzeczy.”. Biuro było czynne kilka razy w tygodniu.

- Zachęcamy naszych klientów do korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta i aplikacji mobilnej. W ten sposób można m.in. opłacić faktury, podać odczyt gazomierza, jak również zawrzeć umowę na dostawy gazu – sugeruje Szarawarska. - Osoby, które chcą odwiedzić stacjonarne biuro obsługi klienta serdecznie zapraszamy do biura w Siedlcach przy ul. 11 Listopada 13- dodaje przedstawicielka gazowej spółki.

Z kolei, poseł Stefaniuk zapowiada interwencję. - Dla wielu mieszkańców naszego regionu, zwłaszcza seniorów, był to jedyny realny sposób, by załatwić sprawy dotyczące gazu bez konieczności jeżdżenia do Siedlec lub 120 km do Lublina- stwierdza. - Punkt otwarto we wrześniu 2023 roku po wielu staraniach i apelach społecznych. Teraz, cicho i bez żadnych wyjaśnień, punkt został zlikwidowany. Czy to jest „wyrównywanie szans”? Czy to jest „państwo blisko ludzi” - dziwi się parlamentarzysta. I stanowczo oświadcza: - Nie zgadzam się na zwijanie usług publicznych na ścianie wschodniej. Skieruję w tej sprawie pismo do PGNiG i odpowiednich instytucji. Nie pozwolę, by Biała Podlaska była traktowana jak Polska „gorszego sortu” - podkreśla polityk.