Rządził 16 lat miastem, a teraz chce być radnym. Kto jeszcze?

Z kolei, kandydat PiS na prezydenta Dariusz Litwiniuk swoją ekipę przedstawia jako „ambitną i odmłodzoną”. – To zarówno radni obecnej kadencji, ale również nowe twarze– zaznacza.

Wśród nich jest Wojciech Babicz, na co dzień dyrektor bialskiego WORD–u. – Startuję z okręgu numer 2 obejmującego m.in. osiedle Grzybowa. Już od dawna staram się upubliczniać problemy mieszkańców tej części Białej Podlaskiej. To nie tylko braki w infrastrukturze drogowej, ale choćby potrzeba boiska wielofunkcyjnego – wskazuje. Babicz napisał już kilka petycji do urzędników. – Z różnym skutkiem. Na odpowiedź zdarzało się czekać 3 miesiące. A jako radny miałbym większe możliwości działania–tłumaczy kandydat. Na listach PiS znalazł się m.in. Zbigniew Jastrząb, były prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej czy Marzena Paszkowska, dyrektor studium medycznego.