Świetlice wiejskie bez kluczy. Będą specjalne klamki

Najpierw, na ostatniej sesji rady gminy ten temat poruszył sołtys Sycyny. – Proponowałem już, by wprowadzić klucze elektroniczne, które można montować na stare drzwi. Nie ma konieczności wymiany. Ułatwi to pracę sołtysom i dostęp do świetlic będzie sprawniejszy - zaznaczył Grzegorz Sacharuk. Z jego wyliczeń wynikało, że średni koszt takiej technologii to ok. 3 tys. zł.

W gminie jest 41 sołectw i ponad 20 świetlic. - Idea jest słuszna i nad nią pracujemy. Kwestia to wybór rozwiązania technologicznego, ale z pewnością będzie to rezygnacja z tradycyjnych kluczy - zapowiedział na majowej sesji wójt Konrad Gąsiorowski. – W niektórych świetlicach jest kilku gospodarzy. Każdy będzie miał elektroniczny kod. Nikt nie zgubi klucza, a poza tym, będzie większa odpowiedzialność, bo każde wejście będzie rejestrowane w systemie - zaznaczył Gąsiorowski.

Urzędnicy skorzystają najprawdopodobniej z klamek elektronicznych. – To dużo tańszy system, a klamka kosztuje ok. 700 zł. – sprecyzował Rafał Mikulski z referatu administracyjnego.

Wszystko ma być ujęte w nowym regulaminie korzystania ze świetlić wiejskich, którym radni zajmą się na kolejnej sesji. – Dobrze byłoby, gdyby radni i sołtysi mieli wpływ na poszczególne zapisy regulaminu, bo każda wioska rządzi się swoimi prawami i w każdej jest inaczej. Niektóre świetlice były remontowane w czynie społecznym, a inne miały dofinansowanie gminy – przypomniał radny Bartłomiej Koszołko. Ostatecznie, projekt uchwały ma trafić do radnych jeszcze przed sesją, tak by każdy mógł zaproponować swoje uwagi.