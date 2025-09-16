Tutaj ścieżki rowerowej bardzo brakowało. To się wkrótce zmieni

Mapa rowerowych szlaków stale się rozrasta i powstają kolejne nitki tras. Z pewnością jedną z wyczekiwanych jest ta przy alei Jana Pawła II, która połączy dwie części miasta. Urzędnicy szukają właśnie projektanta, który przygotuję kompletną dokumentację.

Po pierwsze ratusz chce wybudować ścieżkę rowerową o szerokości 3 metrów na odcinku od mostu na Krznie do skrzyżowania z ulicą Parkową. To około 600 metrów. Jednocześnie, przebudowany ma zostać chodnik.

„Wykonawca zobowiązany będzie również do przeprowadzenia ekspertyzy obiektu mostowego na rzece Krzna wraz z zaproponowaniem sposobu remontu lub przebudowy obiektu” - czytamy w dokumentach przetargowych. Docelowo, most ma zostać włączony do sieci miejskich dróg dla pieszych i rowerów. Poza tym, projekt ma obejmować budowę drogi wzdłuż nasypu przy al. Jana Pawła II, która połączy się ze ścieżką edukacyjną wzdłuż doliny Krzny. Trasa będzie jednocześnie dojazdem do pobliskiego ogrodu działkowego „Dębowa”.

Przebudowane będą sygnalizacje świetle na skrzyżowaniach m.in. z ulicą Orzechową i zjazdem do marketu Kaufland. Ratusz nie wyklucza, że w związku z bezpośrednim sąsiedztwem parkingu przy supermarkecie konieczna będzie likwidacja dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo. Pojawi się też nowe oświetlenie jezdni, przejść i ścieżek rowerowych.

Wyłoniony w przetargu projektant będzie miał 9 miesięcy na przygotowanie dokumentacji.

Dawny most bialskiej kolejki jest wyłączony z użytku ze względów bezpieczeństwa. Zdemontowano metalowe barierki i drewniany pomost. Bialska Kolej Dojazdowa została zbudowana przez Niemców w czasie I wojny światowej. Jej głównym celem był wówczas przewóz drewna pozyskiwanego dla wojska. W Białej Podlaskiej trasa kolejki rozpoczynała się w okolicach wieży ciśnień przy dworcu kolejowym. Następnie tor wiódł skrajem obecnego parku „Zofii las” i nasypem przez most na Krznie. W latach 50-tych konstrukcję zmieniono na stalową.