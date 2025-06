Na chodnik runęła część elewacji skarbówki. Miała zaledwie kilka lat

Dobrze, że w czasie tego zdarzenia nikt nie przechodził chodnikiem, bo inaczej wypadek mógłby zakończyć się tragicznie. Z wysokości poddasza nad drugim piętrem kamienicy przy Prostej spadł cały płat kilkuletniej zaledwie elewacji siedziby bialskiej skarbówki. Na ziemię runął styropian oraz przyklejony do niego tynk. Obecnie teren przy budynku jest już zabezpieczony, a chodnik uprzątnięty. Droga tymczasowo była zamknięta dla ruchu.

- Podczas trwającego obecnie remontu, gdzie skuwana była posadzka wewnątrz pomieszczeń, powstały dość duże drgania, które to w połączeniu z podmuchami wiatru mogły doprowadzić do zerwania części elewacji zewnętrznej ściany. Elementy styropianu z tynkiem spadły na chodnik. Mogę zapewnić, że nikt nie ucierpiał. Na miejscu jest już policja - opowiada Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Tymczasem lubelski przedsiębiorca, Jacek Piekarczyk z firmy Insbud, który prowadzi remont biur zapewnia, że prowadzone prace nie miały bezpośredniego wpływu na to, co się stało z elewacją. Dodajmy, że za ocieplenie odpowiadała zupełnia inna firma, która wykonała je pięć lat temu.

- Chciałbym podkreślić, że nie mamy z tym nic wspólnego. Na prośbę inwestora zabezpieczyliśmy teren i to wszystko. Moim zdaniem przyczyną oderwania się tego styropianu był sposób jego przymocowania do podłoża. Jak widzimy, przytwierdzono go kołkami długości 18 cm przy 15-cm grubości styropianu. Poza tym sam styropian przyklejono nie do ściany, tylko do starej warstwy ocieplenia. I to jeszcze tak nieudolnie, że jego fragment wystawał poza obróbki, a więc podczas opadów, całość nasiąkała wodą. Cud, że to tyle czasu wytrzymało - opowiada przedsiębiorca.

Czy faktycznie popełniono błędy podczas poprzedniej inwestycji, a jeśli tak, czy miały wpływ na dzisiejsze zdarzenie? To ma być przedmiotem ustaleń. - Na pewno będziemy prowadzili czynności wyjaśniające przyczyny tego, co się stało - zapewnia Michał Deruś.

Zarówno obecny remont wnętrz urzędu, jak i przeprowadzona kilka lat temu termomodernizacja budynku - to inwestycje, za które odpowiada zarządca nieruchomości - wspomniana Izba Administracji Skarbowej w Lublinie.