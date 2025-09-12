Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W Domowym Szpitalu jak w Leśnej Górze. W kolejce na łóżko czeka tu 50 pacjentów

Autor: eb
Otwarcie nowego pawilonu ZOL przy Domowym Szpitalu w Białej Podlaskiej
Społeczeństwo się starzeje i ma potrzeby zdrowotne. Z tą myślą przy Domowym Szpitalu w Białej Podlaskiej otwarto nowy pawilon. A w nim 35 dodatkowych łóżek dla pacjentów wymagających całodobowego wsparcia.

- Mapy potrzeb zdrowotnych jasno wskazują, że należy zwiększać liczbę ośrodków, które świadczą takie usługi. Społeczeństwo naszego województwa się starzeje – tłumaczy Artur Kozioł, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

To właśnie przy ośrodku Domowy Szpital w ubiegłym roku rozpoczęła się budowa dodatkowego pawilonu dla osób, które nie muszą być hospitalizowane, ale są niesamodzielne i potrzebują całodobowej opieki.

– Dzięki temu przybyło tu 35 miejsc, co w sumie daje 95 łóżek w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Rocznie przyjmujemy 160 pacjentów. A obecnie w kolejce czeka 50 osób -precyzuje Kozioł.

Ten nowy pawilon jest strategiczny dla szpitala jeszcze z innego powodu: -  Na szpitalnych oddziałach specjalistycznych mamy pacjentów, którzy hospitalizacji nie wymagają, ale opieki tak i w ten sposób blokują miejsca innym. Dlatego dzięki tym miejscom w ZOL zwiększymy dostępność na naszych szpitalnych oddziałach – prognozuje dyrektor.

Domowy Szpital istnieje od 2017 roku i niemal cały czas jest obłożony. – Nasz ośrodek cieszy się dużą popularnością, bo mamy bardzo dobry standard usług, niektórzy pacjenci są u nas od 2017 roku. Zatrudniamy grono terapeutów, również fizjoterapeutów- podkreśla kierownik Danuta Matwiejczuk. W jej ocenie, nowy pawilon oferuje „luksusowe warunki”. – Są tu sale jedno, dwu i trzyosobowe, z oddzielnymi łazienkami i aneksami kuchennymi.

Są też tarasy z wyjściem na zewnętrz. - Te warunki są tu lepsze niż w niektórych hotelach czterogwiazdkowych – kwituje dyrektor.

Budowa kosztowała blisko 7 mln zł, z czego 6 mln zł urząd marszałkowski, któremu podlega szpital pozyskał z Polskiego Ładu.  Resztę dołożył samorząd województwa. Za inwestycję odpowiadała bialska firma Dombud.

Biała Podlaska opieka inwestycja Domowy Szpital Artur Kozioł Urząd Marszałkowski w Lublinie zdrowie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej opieka długoterminowa ZOL

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów była współpraca obronna i wspólne działania wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.
Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

Panika, strach i chaos to najlepsze wojenne paliwo

W czasach, gdy pokój stoi na granicy z wojną, informacja z dezinformacją, a prawda z kłamstwem, musimy być szczególnie wyczuleni na to, co czytamy, czego słuchamy i co oglądamy. A przede wszystkim – w co wierzymy. I to nie są puste słowa.

Wzrost zainteresowania świadomym zarządzaniem finansami osobistymi sprawia, że coraz więcej osób w Polsce szuka sposobów na efektywne oszczędzanie na przyszłość. Szczególnie istotne staje się to w kontekście niepewności związanej z systemem emerytalnym, inflacją oraz brakiem gwarancji stabilnych świadczeń w odległej perspektywie. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są narzędziami, które umożliwiają samodzielne budowanie kapitału na emeryturę — z konkretnymi ulgami podatkowymi i dużą elastycznością w zakresie inwestycji. Warto się im przyjrzeć nie tylko jako formom oszczędzania, ale także jako alternatywie dla klasycznych kont maklerskich czy lokat.
Po przerwie spowodowanej meczami reprezentacji narodowych do walki o punkty wracają nasi ligowcy. W niedzielę (godz. 17.30) Górnik Łęczna zagra w Pruszkowie z rewelacyjnym beniaminkiem zaplecza PKO BP Ekstraklasy Pogonią Grodzisk Mazowiecki Bartosz Surman
Społeczeństwo się starzeje i ma potrzeby zdrowotne. Z tą myślą przy Domowym Szpitalu w Białej Podlaskiej otwarto nowy pawilon. A w nim 35 dodatkowych łóżek dla pacjentów wymagających całodobowego wsparcia.
W piątek, 12 września, o godzinie 14.30 na drodze krajowej 19 zderzyły się dwa samochody osobowe i dwa samochody dostawcze.

Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce, które wleciały w nocy z wtorku na środę, prowadzić będzie Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Wydział do Spraw Wojskowych. Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscach.
Za kradzież felg samochodowych odpowiedzą dwaj mężczyźni w wieku 30 i 39 lat. Policjanci zatrzymali też dwóch paserów i odzyskali część skradzionego felg.

Sąd nie dopatrzył się zniesławienia byłego radnego Białej Samorządowej przez prezydenta Białej Podlaskiej. Jan Jakubiec żądał publicznych przeprosin od Michała Litwiniuka za zarzuty politycznej korupcji.

W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa szkolenie dla żołnierzy rezerwy pasywnej. To głównie osoby, które w przeszłości złożyły przysięgę wojskową i pełniły służbę, ale od lat nie są związane z wojskiem. Na ćwiczenia zostało wezwanych 200 rezerwistów z naszego regionu. To pierwsze tego typu szkolenie w lubelskiej brygadzie.
