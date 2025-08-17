W miesiąc wybrali nowych dyrektorów trzech sanepidów

Te zmiany dotyczą Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i Kraśniku. Wszyscy dotychczasowi dyrektorzy stracili swoje stanowiska 11 lipca. - Nowi inspektorzy zostaną wyłonieni w sposób transparentny, w drodze otwartego konkursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami – przekazała nam wówczas Agnieszka Dados, rzecznik WSSE w Lublinie.

W Białej Podlaskiej Marcina Nowika, który kierował jednostką od 2018 roku, 14 sierpnia zastąpiła Renata Grądzka, którą Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny „powołał po postępowaniu konkursowym”. Przez 18 lat była związana z radzyńskim sanepidem.

Z kolei, stanowisko Niny Struczyk w Radzyniu zajęła Anna Bzyk, która przez 18 lat zarządzała w tej placówce kadrami. Zaś po tym, jak najważniejszy gabinet w kraśnickim sanepidzie straciła Joanna Sarzyńska, 14 sierpnia w jej miejsce powołano Karola Rychlewskiego, który z inspekcją sanitarną był związany w latach 2015-2021. Obecnie, jest radnym powiatu kraśnickiego. Do tej pory pracował w urzędzie miasta w Kraśniku, kierując referatem gospodarki komunalnej.

Przypomnijmy, że 1 czerwca na stanowisko Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego został powołany Piotr Dreher. Decyzję podjął Główny Inspektor Sanitarny Paweł Grzesiowski. Poprzedniczka Maria Jolanta Korniszuk została odwołana z tej funkcji.