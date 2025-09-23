Wypadek pod Białą Podlaską. Kierowca ciężarówki nie przeżył

Lekarzom nie udało się uratować życia kierowcy, który ucierpiał we wczorajszym wypadku na drodze krajowej nr 2 niedaleko Białej Podlaskiej. 39-latek zmarł w szpitalu.
O wypadku, jaki w poniedziałek wydarzył się na krajówce w Woskrzenicach Dużych pisaliśmy wczoraj. Wiadomo było wtedy, że po zderzeniu dwóch ciężarówek droga została zablokowana. Dzisiaj okazuje się, że zdarzenie miało tragiczny finał.
W szpitalu zmarł ciężko ranny kierowca DAF-a. Ten 39-letni mężczyzna jadąc drogą krajową z nieustalonych jeszcze przez policję przyczyn uderzył na tył jadącego w tym samym kierunku i skręcającego w lewo ciężarowego volvo, którym kierował inny 39-latek.
Sprawca został od razu przewieziony do szpitala. Niestety, obrażenia jakich doznał, okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł.
Policja pracuje nad wyjaśnieniem dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia.