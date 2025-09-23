Wypadek pod Białą Podlaską. Kierowca ciężarówki nie przeżył

O wypadku, jaki w poniedziałek wydarzył się na krajówce w Woskrzenicach Dużych pisaliśmy wczoraj. Wiadomo było wtedy, że po zderzeniu dwóch ciężarówek droga została zablokowana. Dzisiaj okazuje się, że zdarzenie miało tragiczny finał.

W szpitalu zmarł ciężko ranny kierowca DAF-a. Ten 39-letni mężczyzna jadąc drogą krajową z nieustalonych jeszcze przez policję przyczyn uderzył na tył jadącego w tym samym kierunku i skręcającego w lewo ciężarowego volvo, którym kierował inny 39-latek.

Sprawca został od razu przewieziony do szpitala. Niestety, obrażenia jakich doznał, okazały się na tyle poważne, że mężczyzna zmarł.

Policja pracuje nad wyjaśnieniem dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia.