Ukrywał nielegalną broń i znęcał się nad rodziną. Interweniowali kontrterroryści

Policjanci interweniowali w jednym z domów na terenie powiatu biłgorajskiego. Podczas zatrzymania 45-latka ujawnili przy nim amunicję myśliwską. Mężczyzna nie miał wymaganego pozwolenia, dlatego funkcjonariusze przeszukali jego miejsce zamieszkania.
W jego domu znaleziono niebezpieczne zapalniki górnicze, amunicję karabinową i długą broń palną. Na miejsce wezwano kontrterrorystów z Lublina.
– Nawet 8 lat pozbawienia wolności grozi 45-latkowi, który w miejscu zamieszkania posiadał zapalniki górnicze, broń i amunicję bez wymaganego pozwolenia. Mężczyzna został zatrzymany podczas interwencji domowej. Niebezpieczne zapalniki górnicze zostały zdetonowane w bezpiecznym miejscu przez lubelskich kontrterrorystów. 45-latek został objęty policyjnym dozorem – poinformowała starszy aspirant Joanna Klimek.
Podejrzany usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz znęcania się nad rodziną. Decyzją sądu został objęty policyjnym dozorem. Musi opuścić wspólnie zajmowany lokal i nie może zbliżać się do bliskich na mniej niż 50 metrów.
Wkrótce odpowie przed sądem.