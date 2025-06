Po paszport nie trzeba pędzić do Zamościa. Teraz mogą to zrobić w Biłgoraju

W budynku Urzędu Gminy Biłgoraj przy ul. Generała Komorowskiego 3 otwarto punkt paszportowy. To kolejny po Puławach, Świdniku, Kraśniku, Krasnymstawie i Lubartowie.

W uroczystym otwarciu udział wzięli wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i jego zastępca Wojciech Wołoch.

- Bardzo się cieszymy, że możemy otworzyć kolejny Terenowy Punkt Paszportowy. Tym samym – zwiększyć dostępność do usług publicznych, do możliwości wyrabiania tego niezmiernie istotnego dokumentu. Mieszkańcy Biłgoraja nie będą musieli przejeżdżać do siedziby LUW, tylko będą mieli możliwość skorzystania z tej usługi na miejscu - powiedział Komorski.