Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 16 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Biłgoraj

Dzisiaj
7:30
Strona główna » Biłgoraj

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Autor: Zdjęcie autora oprac. IC
Udostępnij A A
(fot. pixabay.com)

Mieszkańcy dwóch miejscowości w powiecie biłgorajskim bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Biłgoraju poinformował, że w wodociągu Biszcza wykryto bakterie z grupy coli. W związku z tym mieszkańcy miejscowości Bukowina oraz Wola Kulońska, które zaopatrywane są przez ten wodociąg, nie mają dostępu do wody pitnej. 

- Woda może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet - informuje Grzegorz Dubiel, PPIS w Biłgoraju. 

Wodociąg poddawany jest dezynfekcji. Służby sanitarne zobowiązały sołtysów do dystrybucji wody pitnej dla mieszkańców Bukowiny i Woli Kulońskiej. Zanieczyszczony wodociąg zaopatruje w wodę około 1024 osób. 

Jednocześnie PPIS informuje że, woda dostarczana przez wodociąg do miejscowości Biszcza, Gózd Lipiński, Wólka Biska, Żary, Budziarze i Suszka jest zdatna do spożycia przez ludzi i poddawana dezynfekcji. 

Prace na ulicy Filaretów w Lublinie

Awaria wodociągu na ul. Filaretów: ruch został juz częściowo przywrócony

Awaria wodociągowa w Lublinie. Utrudnienia w ruchu, zalane ulice i brak bieżącej wody

Awaria wodociągowa w Lublinie. Utrudnienia w ruchu, zalane ulice i brak bieżącej wody

Projekt "Modernizacja systemu wodociągowego Miasta Chełm" ma zapewnić mieszkańcom lepszą jakość wody

Nowe rury, nowoczesne laboratoria. Fundusze europejskie popłyną do Chełma

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
woda wodociąg bakterie coli powiat biłgorajski Państwowy Inspektorat Sanitarny brak wody

Pozostałe informacje

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Mieszkańcy dwóch miejscowości w powiecie biłgorajskim bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie z grupy coli.

Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

W poniedziałek został zaprezentowany jako zawodnik Motoru Lublin, a w niedzielę zaliczył debiut w nowych barwach. Fabio Ronaldo pojawił się na murawie w 74 minucie podczas spotkania z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Portugalczyk od razu rozruszał żółto-biało-niebieskich i miał nawet szansę, żeby wpisać się na listę strzelców.
Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek wieczorem, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Jak przekazał, zatrzymano dwóch obywateli Białorusi.
Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej
galeria

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

Nieprawidłowe parkowanie to jedna z najczęściej zgłaszanych bolączek mieszkańców Lublina. Zastawione chodniki, przejścia i wjazdy do posesji to codzienność, którą użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dokumentują setkami zgłoszeń. Sprawdziliśmy, które miejsca w mieście szczególnie wyróżniają się pod tym względem.
Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku
26 października 2025, 18:00

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

„Neonova” to projekt Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej. Efekty tej współpracy będzie można sprawdzić 26 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.
Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF
WSCHODNIA STRAŻ

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Brytyjskie ministerstwo obrony poinformowało w poniedziałek, że myśliwce Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Eurofighter Typhoon będą wykonywać misję obrony powietrznej nad Polską w ramach misji NATO Wschodnia Straż.
Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi
RAPORT

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

Na przejściach granicznych z Białorusią ustawiono barykady, rozwinięto drut kolczasty i wstrzymano wszelki ruch. To reakcja polskiego rządu na ćwiczenia Zapad 2025, w których uczestniczą tysiące żołnierzy z Rosji i Białorusi. – Jesteśmy zakładnikami systemu – skarżą się polscy przedsiębiorcy, których kierowcy utknęli na przejściach Terespol-Brześć i Kukuryki-Kozłowiczy.
Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”
galeria

Motocykle nad miastem, czyli tłumy na "Chełm mnie kręci”

Motoryzacyjne show, powietrzne akrobacje motocyklistów i koncerty rapowych gwiazd – tak wyglądała druga edycja wydarzenia „Chełm mnie kręci”, która odbyła się w niedzielę, 14 września, na Placu Niepodległości w Chełmie.
Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem
ZDROWIE

Z problemami, ale bezpłatne szczepienia na COVID-19 rozpoczynają się zgodnie z planem

Mimo problemów z zapisami, bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczną się zgodnie z planem, 22 września – poinformował rzecznik Centrum e-Zdrowia Tomasz Kulas. Automatycznie wystawione skierowania dostępne są w Internetowym Koncie Pacjenta.
Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury
PROGRAM
25 września 2025, 0:00

Gdzie zaczyna się literatura? Odpowiedź poznamy podczas Festiwalu Lublin Miasto Literatury

Od 25 do 28 września w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12: Festiwal Lublin Miasto Literatury. To wydarzenie, które – jak podkreślają organizatorzy – wyrasta z rozmowy i do rozmowy zaprasza. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.
Polska pokonała Katar 3:0 i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy

Polska pokonała Katar podczas mistrzostw świata siatkarzy

W drugim występie podczas mistrzostw świata siatkarzy Polska pokonała Katar 3:0 i wywalczyła awans do 1/8 finału. Środowy mecz z Holandią zadecyduje z którego miejsca reprezentacja Polski przystąpi do fazy pucharowej
Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Port Lotniczy Lublin świętuje 4-milionowego pasażera. Szczęśliwą osobą okazała się Magdalena Rynkun ze Świdnika, która dziś wracała z Luksemburga przez Warszawę.
Czy można zostać fotografem bez studiów?

Czy można zostać fotografem bez studiów?

Branża fotograficzna przechodzi obecnie prawdziwą rewolucję. Klienci coraz częściej wybierają fotografów na podstawie portfolio, a nie dyplomu. Formalne wykształcenie może ułatwić start i zapewnić solidne podstawy techniczne, jednak w praktyce decydują umiejętności, wrażliwość wizualna oraz konsekwencja w budowaniu własnego stylu. Wielu uznanych fotografów to samoucy, którzy dzięki pasji, praktyce i determinacji osiągnęli sukces bez akademickiego zaplecza.
Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2026. Nie wszyscy są zadowoleni

Teraz pensja minimalna to 4666 zł brutto. Od 1 stycznia 2026 roku płaca minimalna w Polsce wyniesie 4806 zł brutto, a stawka godzinowa: 31,40 zł.
Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Ile kosztuje wynajęcie magazynu na meble w Warszawie?

Warszawa ma jeden z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce, ale paradoksalnie wynajęcie przestrzeni magazynowej na meble może kosztować mniej niż miesięczna opłata za Internet. Warto wiedzieć, za co faktycznie płacisz i jak uniknąć pułapek cenowych. Różnica między najtańszą a najdroższą opcją może sięgać kilkuset procent, nawet przy identycznej powierzchni.

Najnowsze
Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

07:30 Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

07:08

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

20:37

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

20:27

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

19:47

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

19:29

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

19:05

Na granicy. Polscy kierowcy nie mogą wrócić do domu. Utknęli na Białorusi

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej
galeria

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Fabio Ronaldo zadebiutował w barwach Motoru w niedzielę

Fabio Ronaldo zadebiutował w Motorze Lublin. Jak wypadł?

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Dron nad rządowymi budynkami i Belwederem. Tusk: zatrzymano dwóch Białorusinów

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej
galeria

Parkingowa plaga w Lublinie. Tu kierowcy łamią przepisy najczęściej

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

Neonova, czyli Pietrucha/Zalewska z koncertem w Świdniku

Eurofighter Typhoon FGR4 w barwach RAF

Myśliwce RAF wezmą udział w misji obrony powietrznej nad Polską

Magdalena Rynkun, 4-milionowa pasażerka PL Lublin
film

Pani Magdalena ze Świdnika 4-milionową pasażerką lubelskiego lotniska

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem
galeria
film

Dwie różne połowy, Motor na remis z beniaminkiem

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca
film

Pogoda na weekend - ostatnie promienie słońca

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji
film

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

film
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Foto
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów