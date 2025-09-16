Ponad tysiąc osób bez dostępu do wody pitnej. W wodociągu wykryto bakterie

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Biłgoraju poinformował, że w wodociągu Biszcza wykryto bakterie z grupy coli. W związku z tym mieszkańcy miejscowości Bukowina oraz Wola Kulońska, które zaopatrywane są przez ten wodociąg, nie mają dostępu do wody pitnej.

- Woda może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet - informuje Grzegorz Dubiel, PPIS w Biłgoraju.

Wodociąg poddawany jest dezynfekcji. Służby sanitarne zobowiązały sołtysów do dystrybucji wody pitnej dla mieszkańców Bukowiny i Woli Kulońskiej. Zanieczyszczony wodociąg zaopatruje w wodę około 1024 osób.

Jednocześnie PPIS informuje że, woda dostarczana przez wodociąg do miejscowości Biszcza, Gózd Lipiński, Wólka Biska, Żary, Budziarze i Suszka jest zdatna do spożycia przez ludzi i poddawana dezynfekcji.