Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 18 sierpnia.

– Dziękuję za to, że jesteście Państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat. Choć formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy Państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele – mówił Karol Nawrocki do swoich doradców.

Przekazał również, że wybrane przez niego osoby to ludzie z różnych środowisk, a zajmować się będą sprawami z zakresu m.in. spraw zagranicznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, demografii, historii i nowych technologii.

Doradcami etatowymi prezydenta zostali:

Jarosław Bujak,

Dariusz Dudek,

Piotra Głowacki,

Radosław Gruk,

Paweł Gruza,

Magdalena Hajduk,

Jan Józef,

Beata Kempa,

Tomasz Obszańki,

Błażej Pobożny,

Barbara Socha,

Krzysztof Wacławek,

Łukasz Witek.

Z kolei na swoich społecznych doradców prezydent powołał:

Wandę Buk,

Piotra Czaudernę,

Alvina Gajadhura,

Bogdana Kubiaka,

Sławomira Mazurka,

Andrzeja Nowaka,

Jacka Saryusza-Wolskiego,

Leszka Skibę.

Pochodzący z Tarnogrodu Tomasz Obszański to rolnik, który prowadząc swoje gospodarstwo wyspecjalizował się w produkcji ekologicznej, zwłaszcza w uprawie roślin jagodowych, warzyw i roślin oleistych. w 2022 roku został wybrany przewodniczącym NSZZ Solidarność RI.

– Bardzo się cieszę, że mieszkaniec naszego powiatu znający blaski i cienie polskiego rolnictwa, człowiek zaangażowany społecznie i doświadczony został doradca Prezydenta Polski. Powiat biłgorajski ma charakter rolnicy. To w rolnictwie spora część naszych rodzin znajduje pracę i z rolnictwa ma utrzymanie. Polskie rolnictwo i polska żywność winny być marką i dać nie tylko przychody do domowych budżetów ale i budżetu państwa. Wierzę, że obecność Tomasza Obszańskiego jako doradcy przy Prezydencie Karolu Nawrockim będzie gwarancją obrony interesów polskich rolników i ich rodzin - komentuje nominację starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

Leszek Skiba urodził się w Lublinie, ale wychował się w Zamościu. Tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Studiował międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University.

Pracował w Narodowym Banku Polskim. W latach 2015-2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W 2020 został wiceprezesem, a następnie prezesem Banku Pekao S.A. Od zeszłego roku pełni funkcję członka zarządu think-tanku Instytut Sobieskiego.