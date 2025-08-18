Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Trzynastu etatowych i ośmiu społecznych swoich doradców powołał w niedzielę prezydent Karol Nawrocki. W gronie tym znalazł się Tomasz Obszański, rolnik z Tarnogrodu, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Społecznie doradzać ma prezydentowi również związany kiedyś z Zamościem Leszek Skiba.
Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 18 sierpnia.
– Dziękuję za to, że jesteście Państwo ze mną i że przyjęliście moje zaproszenie do ciężkiej pracy przez najbliższe 5 lat. Choć formuła doradców etatowych i społecznych jest nieco inna niż formuła pracy administracyjnej, ale przy Państwa głębokiej wiedzy, doświadczeniu i życiorysach wiem, że wspólnie będziemy mogli osiągnąć dla naszej ojczyzny wiele – mówił Karol Nawrocki do swoich doradców.
Przekazał również, że wybrane przez niego osoby to ludzie z różnych środowisk, a zajmować się będą sprawami z zakresu m.in. spraw zagranicznych, ochrony zdrowia, rolnictwa, demografii, historii i nowych technologii.
Doradcami etatowymi prezydenta zostali:
- Jarosław Bujak,
- Dariusz Dudek,
- Piotra Głowacki,
- Radosław Gruk,
- Paweł Gruza,
- Magdalena Hajduk,
- Jan Józef,
- Beata Kempa,
- Tomasz Obszańki,
- Błażej Pobożny,
- Barbara Socha,
- Krzysztof Wacławek,
- Łukasz Witek.
Z kolei na swoich społecznych doradców prezydent powołał:
- Wandę Buk,
- Piotra Czaudernę,
- Alvina Gajadhura,
- Bogdana Kubiaka,
- Sławomira Mazurka,
- Andrzeja Nowaka,
- Jacka Saryusza-Wolskiego,
- Leszka Skibę.
Pochodzący z Tarnogrodu Tomasz Obszański to rolnik, który prowadząc swoje gospodarstwo wyspecjalizował się w produkcji ekologicznej, zwłaszcza w uprawie roślin jagodowych, warzyw i roślin oleistych. w 2022 roku został wybrany przewodniczącym NSZZ Solidarność RI.
– Bardzo się cieszę, że mieszkaniec naszego powiatu znający blaski i cienie polskiego rolnictwa, człowiek zaangażowany społecznie i doświadczony został doradca Prezydenta Polski. Powiat biłgorajski ma charakter rolnicy. To w rolnictwie spora część naszych rodzin znajduje pracę i z rolnictwa ma utrzymanie. Polskie rolnictwo i polska żywność winny być marką i dać nie tylko przychody do domowych budżetów ale i budżetu państwa. Wierzę, że obecność Tomasza Obszańskiego jako doradcy przy Prezydencie Karolu Nawrockim będzie gwarancją obrony interesów polskich rolników i ich rodzin - komentuje nominację starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.
Leszek Skiba urodził się w Lublinie, ale wychował się w Zamościu. Tu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego. Studiował międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Był pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University.
Pracował w Narodowym Banku Polskim. W latach 2015-2020 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W 2020 został wiceprezesem, a następnie prezesem Banku Pekao S.A. Od zeszłego roku pełni funkcję członka zarządu think-tanku Instytut Sobieskiego.