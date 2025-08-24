Wielkie serce policjanta z Biłgoraja

Sierżant sztabowy Michał Kaproń jest funkcjonariuszem Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego biłgorajskiej komendy. Policjant w 2017 roku zarejestrował się w bazie Fundacji DKMS (Międzynarodowe Centrum Dawców Szpiku). W maju bieżącego roku otrzymał telefon, że ma „genetycznego bliźniaka”, któremu może uratować życie. Policjant bez chwili wahania podjął decyzję o oddaniu szpiku.

Najpierw przeszedł szereg szczegółowych badań, po czym został zakwalifikowany do zabiegu. Cała procedura przebiegła bardzo szybko, a zabieg trwał około czterech godzin. Oddając swoje komórki macierzyste dał chorej osobie szansę na nowe życie. Po zakończeniu zabiegu dowiedział się, że jego szpik zostanie przekazany na Słowację.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez fundację DKMS dopiero po kilku miesiącach dawca szpiku otrzymuje informację czy przeszczep się udał, a po 2 latach za zgodą biorcy może poznać jego tożsamość.

Michał zapewnia, że zabieg jest bezpieczny i bezbolesny, dlatego zachęca każdego do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku. Każdego roku tysiące ludzi słyszy diagnozę nowotworu krwi. Osoby chorujące na białaczkę bardzo często uratować może tylko przeszczep. Rejestrując się w bazie DKMS, dajemy szansę na wyleczenie osobie, która zmaga się z białaczką.

Dawcą szpiku może zostać osoba zdrowa między 18. a 55. rokiem życia, ważąca minimum 50 kg. Pobranie materiału do badań trwa chwilę i polega na wypełnieniu formularza oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Na podstawie tej próbki zostaną potem określone cechy zgodności antygenowej.