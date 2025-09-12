Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Nowoczesny laser holmowy Quant 100W ma otworzyć przed Oddziałem Urologii w Chełmie zupełnie nowe możliwości. Urządzenie wykorzystywane jest przede wszystkim w procedurze RIRS – małoinwazyjnego usuwania kamieni nerkowych. Dzięki zastosowaniu giętkiego endoskopu i precyzyjnej wiązki lasera, lekarze mogą dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc w układzie moczowym pacjenta.

– Laser umożliwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów w sposób minimalnie inwazyjny, co przekłada się na krótszy pobyt pacjentów w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia – podkreśla dr n. med. Bartosz Potoczniak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa chełmskiej placówki.

To jednak dopiero początek. W najbliższych miesiącach urolodzy z Chełma planują wprowadzenie nowoczesnej metody leczenia przerostu prostaty – HoLEP (holmowa enukleacja gruczołu krokowego). To procedura uznawana na świecie za „złoty standard”. Jak wyjaśniają specjaliści, pozwala na skuteczne leczenie niezależnie od wielkości gruczolaka, minimalizuje ryzyko powikłań i umożliwia szybszą rekonwalescencję.

Dyrektor szpitala, Agnieszka Kruk, nie kryje zadowolenia: – Zakup tego nowoczesnego sprzętu to znaczący krok w rozwoju naszego oddziału urologii. Pacjenci z Chełma i regionu uzyskali dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie, a lekarze mogą rozwijać swoje kompetencje, pracując na sprzęcie z najwyższej półki.

Zanim HoLEP stanie się standardem w Chełmie, zespół lekarski – ordynator lek. Wiesław Godzisz oraz lekarze Artur Pohl, Jacek Barczyk, Michał Sankowski i Daniel Puchała – przejdą specjalistyczne szkolenia w renomowanych ośrodkach w Polsce.

Wdrożenie nowoczesnych technologii nie byłoby możliwe bez wsparcia samorządu. – Zakup lasera został sfinansowany kwotą blisko 500 tys. zł z budżetu Województwa Lubelskiego. Dzięki temu pacjenci z Chełma i okolic mają szansę korzystać z leczenia na miejscu, bez konieczności wyjazdów do innych ośrodków – zaznacza Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Chełmski szpital, hospitalizujący rocznie około 1300 pacjentów na oddziale urologii, staje się tym samym jednym z najważniejszych punktów na medycznej mapie regionu.