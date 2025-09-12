Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Kamil Pomorski
(fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego )

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie dołączył do grona ośrodków medycznych na europejskim poziomie. Wszystko za sprawą zakupu nowoczesnego lasera holmowego, który pozwala na małoinwazyjne leczenie kamicy nerkowej i wkrótce – przerostu prostaty.

Nowoczesny laser holmowy Quant 100W ma otworzyć przed Oddziałem Urologii w Chełmie zupełnie nowe możliwości. Urządzenie wykorzystywane jest przede wszystkim w procedurze RIRS – małoinwazyjnego usuwania kamieni nerkowych. Dzięki zastosowaniu giętkiego endoskopu i precyzyjnej wiązki lasera, lekarze mogą dotrzeć nawet do trudno dostępnych miejsc w układzie moczowym pacjenta.

Laser umożliwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów w sposób minimalnie inwazyjny, co przekłada się na krótszy pobyt pacjentów w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia – podkreśla dr n. med. Bartosz Potoczniak, zastępca dyrektora ds. lecznictwa chełmskiej placówki.

To jednak dopiero początek. W najbliższych miesiącach urolodzy z Chełma planują wprowadzenie nowoczesnej metody leczenia przerostu prostaty – HoLEP (holmowa enukleacja gruczołu krokowego). To procedura uznawana na świecie za „złoty standard”. Jak wyjaśniają specjaliści, pozwala na skuteczne leczenie niezależnie od wielkości gruczolaka, minimalizuje ryzyko powikłań i umożliwia szybszą rekonwalescencję.

Dyrektor szpitala, Agnieszka Kruk, nie kryje zadowolenia: – Zakup tego nowoczesnego sprzętu to znaczący krok w rozwoju naszego oddziału urologii. Pacjenci z Chełma i regionu uzyskali dostęp do usług medycznych na najwyższym poziomie, a lekarze mogą rozwijać swoje kompetencje, pracując na sprzęcie z najwyższej półki.

Zanim HoLEP stanie się standardem w Chełmie, zespół lekarski – ordynator lek. Wiesław Godzisz oraz lekarze Artur Pohl, Jacek Barczyk, Michał Sankowski i Daniel Puchała – przejdą specjalistyczne szkolenia w renomowanych ośrodkach w Polsce.

Wdrożenie nowoczesnych technologii nie byłoby możliwe bez wsparcia samorządu. – Zakup lasera został sfinansowany kwotą blisko 500 tys. zł z budżetu Województwa Lubelskiego. Dzięki temu pacjenci z Chełma i okolic mają szansę korzystać z leczenia na miejscu, bez konieczności wyjazdów do innych ośrodków – zaznacza Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Chełmski szpital, hospitalizujący rocznie około 1300 pacjentów na oddziale urologii, staje się tym samym jednym z najważniejszych punktów na medycznej mapie regionu.

Po porażce z NETLAND MKS Kalisz, już w piątek wieczorem zagrają w Gdańsku z PGE Wybrzeżem

Ważny mecz Azotów Puławy w Gdańsku

W trzeciej kolejce Azoty Puławy zagrają na wyjeździe z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Pierwszy gwizdek w piątek, o godzinie 18
Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

Na otwarcie tego toru z pewnością czeka wielu młodych mieszkańców Białej Podlaskiej. Przy ulicy Świerkowej powstał dirt park. W poniedziałek sporo będzie się tam działo.
Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie dołączył do grona ośrodków medycznych na europejskim poziomie. Wszystko za sprawą zakupu nowoczesnego lasera holmowego, który pozwala na małoinwazyjne leczenie kamicy nerkowej i wkrótce – przerostu prostaty.

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Od 13 do 19 września Lublin po raz kolejny stanie się stolicą nauki. W tym roku głównym organizatorem wydarzenia jest Politechnika Lubelska. O szczegółach możecie usłyszeć w dzisiejszym odcinku programu Dzień Wschodzi.

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

W piątek i sobotę zostanie rozegrany XV Memoriał Zdzisława Niedzieli. Dla kibiców będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć nową odsłonę PGE Startu Lublin.
Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod nową inwestycję w Zamościu odbyło się w środę, 10 września

Veolia startuje z projektem Rubin i rozpoczyna dekarbonizację ciepłowni w Zamościu

Nie węgiel i nie odpady. Ciepło w Zamościu z biomasy i gazu. Veolia Wschód zainaugurowała w środę (10 września) w Zamościu projekt Rubin – inwestycję, która doprowadzi do dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego.
Motor w niedzielę zagra z beniaminkiem, który lubi wyjazdy

Motor w niedzielę zagra z beniaminkiem, który lubi wyjazdy

Przerwa reprezentacyjna za nami, czas wrócić na ligowe podwórko. Motor Lublin w niedzielę sprawdzi formę beniaminka – Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Początek spotkania już o godz. 12.15.
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Terespolu, w nocy z 11 na 12 bm.

Polska zamknęła do odwołania przejścia graniczne z Białorusią

Od północy w czwartek wszystkie przejścia graniczne z Białorusią są zamknięte do odwołania. Zawieszony jest ruch w obu kierunkach. Szef MSWiA Marcin Kierwiński w Terespolu podkreślił, że ruch zostanie wznowiony tylko wtedy, gdy bezpieczeństwo Polaków będzie w pełni zagwarantowane.
Na inaugurację nowego sezonu świdniczanie przegrali w Jaworznie z MCKiS 1:3

PZL Leonardo Avia Świdnik gorsza od MCKiS Jaworzno

Na inaugurację nowego sezonu PZL Leonardo Avia Świdnik przegrała na wyjeździe z MCKiS Jaworzno 1:3
Wojska Obrony Terytorialnej w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń, 10 bm

Kolejny dron znaleziony w miejscowości Przymiarki, pow. biłgorajski. To już 10 rosyjski bezzałogowiec

O kolejnym rosyjskim dronie zawiadomił rolnik z miejscowości Przymiarki około dwie godziny temu. Służby już są na miejscu.
Zimowe loty z Lublina do Egiptu. Nowy kierunek w siatce połączeń lotniska

Zimowe loty z Lublina do Egiptu. Nowy kierunek w siatce połączeń lotniska

Port Lotniczy Lublin uruchamia pierwsze w swojej historii zimowe połączenie czarterowe. Od 22 grudnia 2025 roku pasażerowie będą mogli raz w tygodniu polecieć bezpośrednio do Sharm el-Sheikh – jednego z najpopularniejszych kurortów nad Morzem Czerwonym.
Maria Prieto O'Mullony (w środku) została MVP czwartkowej rywalizacji

PGE MKS El-Volt Lublin we własnej hali pewnie pokonał TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz

W czwartkowym meczu w hali Globus emocje były obecne głównie w pierwszej połowie. Były one spowodowane, że tak naprawdę do końca nie było wiadomo w jakim składzie pojawi się w Lublinie TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Dla tego nowego tworu było to bowiem otwarcie sezonu i pierwszy występ po przenosinach klubu z Chorzowa do Kalisza.
Budżet 2026 – Lublin stawia na usługi publiczne i kulturę

Budżet 2026 – Lublin stawia na usługi publiczne i kulturę

Opublikowano założenia do budżetu na 2026 rok. Miasto wspomina m.in. o inwestycjach związanych z Europejską Stolicą Kultury 2029, rewitalizacji parków, inwestycjach drogowych czy remoncie stadionu przy Al. Zygmuntowskich.
To już w niedzielę (14 września) plac Niepodległości w Chełmie zamieni się w wielką arenę motoryzacyjno-muzyczną

Chełm na wysokich obrotach. Silniki, adrenalina i rapowy wieczór na Placu Niepodległości

14 września Chełm stanie się areną, w której huk silników spotka się z mocą rapowych brzmień. „Chełm mnie kręci” powraca w wielkim stylu, serwując mieszkańcom dzień pełen adrenaliny i muzycznych uniesień.

Las Rejkowizna – nie będzie „siekierezady”

Las Rejkowizna – nie będzie „siekierezady”

To już pewne. Dopóki nie będzie kompromisu w sprawie sporu o las Rejkowizna – nie będzie wielkiej wycinki. A kompromis wydaje się być coraz bliższy, zwłaszcza po kolejnym spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy z leśnikami.

Po porażce z NETLAND MKS Kalisz, już w piątek wieczorem zagrają w Gdańsku z PGE Wybrzeżem

09:53 Ważny mecz Azotów Puławy w Gdańsku

09:45

Skoki na rowerze i gra w kosza. Coś nowego dla młodzieży

09:27

Będą leczyć laserem. Chełmski szpital z nowoczesnym sprzętem do urologii

08:45

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

08:25

Dzisiaj startuje XV Memoriał Zdzisława Niedzieli

08:02

Veolia startuje z projektem Rubin i rozpoczyna dekarbonizację ciepłowni w Zamościu

07:07

Motor w niedzielę zagra z beniaminkiem, który lubi wyjazdy

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

film
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?
film

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
film
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

galeria
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu

Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
galeria
NASZ PATRONAT

Jak za dawnych lat. Zjechały setki klasyków na kółkach

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
galeria
ZDJĘCIA

Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
galeria
ZDJĘCIA

III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Sezon dożynkowy w pełni. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędzie się święto plonów

Komunikaty