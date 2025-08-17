Brąz i kontuzje. Bolesny występ zapaśników Cementu Gryf Chełm na Poland Open 2025

Alicja Nowosad, zawodniczka Cementu Gryfa Chełm, wraca z brązowym medalem w kategorii 62 kg. Jej droga do podium to pasmo wyzwań, które zdołała pokonać z zimną krwią. Choć w jednym z pierwszych pojedynków była o włos od sensacyjnego zwycięstwa nad aktualną mistrzynią Europy Iryną Bondar, później nie pozostawiła złudzeń swoim rywalkom: pokonała Errthum (USA), Dubel (Kazachstan) i Alanę Boyd (13:6), zdobywając uznanie nie tylko za umiejętności, ale też psychologiczną dojrzałość. Jej sukces to również efekt stabilnego zaplecza – klub Cement Gryf wspierają Bogdanka SA i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Heroiczne starcie, pożegnanie z matą

Zawody nie oszczędziły Olgi Padoshyk, której efektowna wygrana 15:14 nad medalistką MŚ i ME, Norweżką Hoeie, zapisała się jako jedno z najbardziej emocjonujących starć całego turnieju. Niestety – kolejna walka okazała się jej ostatnią. Kontuzja więzadła bocznego wykluczyła ją z dalszej rywalizacji.

Podobny los spotkał Danielę Tkachuk. Po przegranej i kontuzji łękotki zdołała jeszcze stanąć do walki i zwyciężyć przez położenie na łopatki reprezentantkę Kazachstanu. Ten pokaz determinacji jednak również zakończył się przedwcześnie – uraz nie pozwolił jej kontynuować zawodów.

Młoda krew, cenne doświadczenie

Choć Marta Gajowniczek (rocznik 2006) nie wygrała żadnej walki, zyskała coś ważniejszego – pierwszy kontakt z seniorską sceną międzynarodową. To doświadczenie może zaprocentować w kolejnych sezonach.

Anastasiia Lebedieva rozpoczęła zmagania od pewnego zwycięstwa, ale późniejsza walka z brązową medalistką ME U23 zakończyła się porażką i kontuzją pleców. Dziewiąte miejsce nie oddaje jej potencjału – przy pełni zdrowia była w stanie sięgnąć po więcej.

Walka mężczyzn: bez medalu, ale z klasą

Memoriał Władysława Pytlasińskiego, będący częścią Poland Open, tradycyjnie przyciągnął najsilniejszych zawodników świata w zapasach klasycznych. Tym razem bez medalu, ale z godnym reprezentowaniem barw klubu.

Szymon Szymonowicz w kat. 87 kg wygrał z Gruzinem Bolkvadzem, a potem dzielnie walczył z medalistami – Von Euwem i Nazaryanem, kończąc na 11. miejscu.

Igor Shepetun (97 kg) rozpoczął od zwycięstwa nad Szwedem Kaellmannem, ale uległ Sammetowi z Niemiec i Yerlanovowi z Kazachstanu, który ostatecznie stanął na podium.

Turniej Poland Open 2025 okazał się nie tylko sprawdzianem charakteru a wyniki medalowe to tylko część prawdy. Duch sportowej walki, przezwyciężanie bólu i nieustępliwość, jaką pokazali zapaśnicy Cementu Gryf Chełm, są warte tyle samo – a może nawet więcej – niż miejsce na podium.