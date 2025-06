Miasto chce budować – radni dają zielone światło

Ucierpiały tylko pojazdy i portfel 73-letniego sprawcy

Dziś przed południem na DK-19 w Wandzinie doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarówką. Kierowca Seata nieprawidłowo zasygnalizował zmianę pasa ruchu, co doprowadziło do kolizji z ciężarówką. Na szczęście ucierpiały tylko pojazdy, a osobowy zakończył „żywot” po tej kolizji.