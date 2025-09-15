Chełmska uczelnia z przełomowym patentem dla lotnictwa

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie otrzymała patent na dyszę wylotową dużych prędkości. To innowacyjne rozwiązanie do silników odrzutowych i turbowentylatorowych.
Konstrukcja opracowana przez naukowców z PANS charakteryzuje się unikalnym kształtem przekroju poprzecznego, opisanym specjalną funkcją matematyczną. Efekt? Zmniejszone opory przepływu, stabilniejsza praca silnika, redukcja hałasu oraz lepsza efektywność przy prędkościach ponaddźwiękowych.
– Ten patent potwierdza, że nasza uczelnia prowadzi badania i wdraża rozwiązania na poziomie światowym. To przykład, jak innowacje powstające w Chełmie mogą wspierać rozwój nowoczesnych technologii lotniczych – podkreśla prof. Józef Zając, prorektor ds. rozwoju uczelni i senator RP.
Patent, który będzie chroniony przez 20 lat otwiera uczelni nowe możliwości rozwoju badań oraz współpracy z przemysłem lotniczym. Wynalazek ma szansę znaleźć zastosowanie w najnowocześniejszych jednostkach napędowych, przyczyniając się nie tylko do poprawy ich sprawności, ale także do ograniczenia wpływu lotnictwa na środowisko.