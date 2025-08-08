Dramat w gminie Rejowiec. Czteroletnia dziewczynka walczy o życie po ataku psa

Czwartkowy wieczór w gminie Rejowiec przerodził się w koszmar. Po godzinie 20:00 służby ratunkowe otrzymały dramatyczne zgłoszenie – czteroletnie dziecko zostało pogryzione przez psa.

Na miejsce natychmiast ruszył Zespół Ratownictwa Medycznego, a chwilę później w powietrze wzbił się śmigłowiec LPR. Ratownicy zastali dziewczynkę w stanie wymagającym pilnej interwencji – częściowo zdarta skóra głowy, rozległe rany i silny ból.

Pierwsza pomoc została udzielona jeszcze na miejscu. Dziewczynce założono opatrunki, podano leki przeciwbólowe i zabezpieczono rany. Decyzja o transporcie lotniczym zapadła natychmiast – każda minuta mogła decydować o jej życiu i przyszłym zdrowiu.

Po kilkunastu minutach lotu mała pacjentka znalazła się w szpitalu, gdzie zajęli się nią specjaliści z zakresu chirurgii i traumatologii. Policja prowadzi czynności mające ustalić okoliczności ataku oraz to, czy właściciel psa zachował należyte środki ostrożności.