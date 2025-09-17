Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Chełm

Chełm

Chełm pamięta o 17 września. Rocznica sowieckiej agresji na Polskę

86. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka w Chełmie
86. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka w Chełmie
wszystkie
zdjęcia (39)
Autor galerii: Miasto Chełm/fb

Wczesnym rankiem 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Rozpoczął się dramat setek tysięcy Polaków, których los naznaczony został wywózkami, egzekucjami i łagrami. Dziś, w 86. rocznicę tej agresji oraz w Światowy Dzień Sybiraka, Chełm oddaje hołd ofiarom sowieckiego terroru.

Gdy Polska walczyła z niemieckim najeźdźcą, ze wschodu uderzył Związek Sowiecki. Rozpoczęła się okupacja, która przyniosła setkom tysięcy obywateli II RP wywózki na Sybir, więzienia NKWD i śmierć w egzekucjach.

Zsyłani w głąb Związku Sowieckiego – mężczyźni, kobiety i dzieci – trafiali do łagrów, gdzie w nieludzkich warunkach walczyli o przetrwanie. Wiele z tych historii nigdy nie doczekało się końca, a ci, którzy powrócili, do końca życia nie zdołali wymazać z pamięci piętna zesłania.

Dziś Chełm przypomina, że pamięć o Sybirakach i wszystkich ofiarach sowieckiego terroru jest naszym obowiązkiem. Delegacje miejskie i społeczne złożyły kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków przy ul. Pocztowej oraz przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB na ul. Reformackiej.

Uroczystości upamiętniające 86. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka
galeria

Chełm pamięta o 17 września. Rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Wczesnym rankiem 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Rozpoczął się dramat setek tysięcy Polaków, których los naznaczony został wywózkami, egzekucjami i łagrami. Dziś, w 86. rocznicę tej agresji oraz w Światowy Dzień Sybiraka, Chełm oddaje hołd ofiarom sowieckiego terroru.

