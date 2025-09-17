Chełm pamięta o 17 września. Rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Wczesnym rankiem 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej. Rozpoczął się dramat setek tysięcy Polaków, których los naznaczony został wywózkami, egzekucjami i łagrami. Dziś, w 86. rocznicę tej agresji oraz w Światowy Dzień Sybiraka, Chełm oddaje hołd ofiarom sowieckiego terroru.
Gdy Polska walczyła z niemieckim najeźdźcą, ze wschodu uderzył Związek Sowiecki. Rozpoczęła się okupacja, która przyniosła setkom tysięcy obywateli II RP wywózki na Sybir, więzienia NKWD i śmierć w egzekucjach.
Zsyłani w głąb Związku Sowieckiego – mężczyźni, kobiety i dzieci – trafiali do łagrów, gdzie w nieludzkich warunkach walczyli o przetrwanie. Wiele z tych historii nigdy nie doczekało się końca, a ci, którzy powrócili, do końca życia nie zdołali wymazać z pamięci piętna zesłania.
Dziś Chełm przypomina, że pamięć o Sybirakach i wszystkich ofiarach sowieckiego terroru jest naszym obowiązkiem. Delegacje miejskie i społeczne złożyły kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków przy ul. Pocztowej oraz przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB na ul. Reformackiej.