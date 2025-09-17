Chełm pamięta o 17 września. Rocznica sowieckiej agresji na Polskę

Gdy Polska walczyła z niemieckim najeźdźcą, ze wschodu uderzył Związek Sowiecki. Rozpoczęła się okupacja, która przyniosła setkom tysięcy obywateli II RP wywózki na Sybir, więzienia NKWD i śmierć w egzekucjach.

Zsyłani w głąb Związku Sowieckiego – mężczyźni, kobiety i dzieci – trafiali do łagrów, gdzie w nieludzkich warunkach walczyli o przetrwanie. Wiele z tych historii nigdy nie doczekało się końca, a ci, którzy powrócili, do końca życia nie zdołali wymazać z pamięci piętna zesłania.

Dziś Chełm przypomina, że pamięć o Sybirakach i wszystkich ofiarach sowieckiego terroru jest naszym obowiązkiem. Delegacje miejskie i społeczne złożyły kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków przy ul. Pocztowej oraz przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB na ul. Reformackiej.