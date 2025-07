Pod Dubienką kolejne odkrycie. Taka kula to rzadkość

To pełny, lany pocisk żelazny do 6-funtowej armaty, który waży 3 kg. O znalezisku poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. „To cenne znalezisko jest kolejnym potwierdzeniem zaciętych walk stoczonych pod Uchańką w 1792 (lub 1794 – druga starcie) roku.” – podaje WKZ. I jak wskazuje dalej, takie militarne zabytki należą do rzadkości. A dzięki pracom archeologicznym zgromadzono już 14 nieuszkodzonych egzemplarzy pocisków, m.in. przeznaczonych do moździerzy i armat 3, 6 12 i 24-funtowych.

W ocenie WKZ, armatnia kula została wystrzelona przez rosyjskich fizylierów. „Kule tego typu – czyli pełne - wykorzystywane były głównie do niszczenia lub uszkadzania nieruchomych lub trwalszych celów: budynków, murów oraz szańców. Znacznie rzadziej używano ich bezpośrednio przeciwko formacjom piechoty czy jazdy – ich skuteczność w takich przypadkach była ograniczona. Należy zauważyć, że atakującym rosjanom najbardziej zależało wówczas na zniszczeniu usypanych przez Kościuszkę baterii artyleryjskich – stanowiących kluczowy element polskiej obrony pod Uchańką”- opisuje konserwator.

Poza tym, archeolodzy odkryli też ołowiane pociski do broni palnej, guzik, kartacz oraz moneta z epoki. Badacze zwracają też uwagę na stosunkowo rzadkie zabytki – niewielkie kęsy ołowiu, które pełniły funkcję swoistych „magazynków” surowca. Były one przekazywane żołnierzom w ramach zaopatrzenia, a następnie – już w obozie – przetapiane na pociski za pomocą tzw. kulolejek. Ostatnie odkrycie to również fragment fibuli, czyli starożytnej agrafki do spinania szat. „Choć nie da się jej powiązać bezpośrednio z bitwą, zabytek zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. Fibula została już zidentyfikowana przez prof. Barbarę Niezabitowską - Wiśniewską z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Zdaniem badaczki znalezisko można łączyć z późną fazą kultury przeworskiej i wstępnie datować na koniec II – początek lub I połowę III wieku n.e. To kolejny dowód na wielowarstwowość historii tego stanowiska – miejsce bitwy skrywa ślady znacznie wcześniejszego osadnictwa”- podaje WKZ.