Ponad 2 promile i narkotyki. 37-latek zakończył jazdę na cmentarnym murze

W niedzidelę (24 sierpnia) około godziny 22 na ulicy Lwowskiej w Chełmie, kierowca audi, mimo że w ogóle nie powinien prowadzić, zdecydował się na ryzykowny manewr wyprzedzania BMW.

Nie zapanował jednak nad pojazdem: zaczepił o wyprzedzane auto, uderzył w latarnię, odbił się od drzewa, a ostatecznie rozbił samochód o przycmentarny mur.

Podczas policyjnej kontroli okazało się, że był pijany; miał ponad dwa promile alkoholu we krwi. Na tym jednak nie koniec, bo policjanci znaleźli przy nim także nielegalne środki odurzające.

W samochodzie znajdował się pasażer, również nietrzeźwy. Mężczyzna doznał obrażeń kręgosłupa i trafił do szpitala.

Kierowca został zatrzymany i przebywa obecnie w areszcie.