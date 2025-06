"Można umrzeć ze strachu". Węże uwiły sobie gniazdo na cmentarzu

Spacer po cmentarzu zamienił się w przygodę z dreszczykiem. Internauci donoszą, że podczas wizyty na chełmskiej nekropolii natknęli się na gniazdo węży, które mogło liczyć nawet kilkanaście osobników. Zwierzęta schowały się w jednym z grobowców, wywołując niemałe poruszenie.

– Dziś natknęliśmy się na gniazdo węży, było ich z 10 różnej wielkości. Proszę patrzeć pod nogi, bo można naprawdę umrzeć ze strachu – brzmiał wpis na lokalnej grupie w mediach społecznościowych.

Na szczęście, jak uspokaja zarządca cmentarza, nie są to żadne niebezpieczne gady. To zaskrońce – niegroźne, niejadowite i płochliwe węże, które po prostu wybrały sobie spokojne miejsce do bytowania.

"Zaskrońce nie atakują ludzi, a na widok człowieka same uciekają" – czytamy w komunikacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Zaskroniec objęty jest częściową ochroną gatunkową. Nie wolno go zabijać, płoszyć, łapać ani niszczyć jego siedlisk. Co więcej, jego obecność przynosi przyrodzie realne korzyści – zaskrońce żywią się m.in. gryzoniami i płazami, regulując populacje drobnych zwierząt.

MPGK apeluje o ostrożność, zwłaszcza w miejscach porośniętych wysoką trawą. "Nie należy próbować przeganiać węży, dotykać ich ani zbliżać się do nich". Najlepiej zachować spokój i pozwolić im się oddalić.