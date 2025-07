Zapora na granicy gotowa, a schronów więcej…w przyszłości

Wojewoda Komorski zapewnia, że wbrew opiniom głoszonym przez polityków opozycji w mediach społecznościowych, służby panują nad nielegalną imigracją.

– Chciałbym, żeby to bardzo jasno wybrzmiało: dla rządu bezpieczeństwo Polaków jest najwyższym priorytetem – mówił wojewoda Krzysztof Komorski podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

– Politycy opozycji dużo mówią na temat nielegalnej imigracji i rzekomej niskiej skuteczności polskich służb mundurowych. My chcemy powiedzieć i pokazać co robimy, co osiągamy, w jaki sposób udaje nam się to bezpieczeństwo zapewnić. Przypomnę, że już wydano 2,6 miliarda złotych na uszczelnienie polskiej granicy. Zapora na granicy z Białorusią zwiększyła swoją skuteczność z 30 do 98 proc. Zwiększyliśmy wykrywalność również osób nielegalnie przebywających na terenie Rzeczpospolitej. Liczba deportacji rośnie lawinowo, a to oznacza, że nasze służby: Straż Graniczna, policja, wojsko i służby cywilne, działają skutecznie i prawidłowo - zapewniał.

Przytoczył też konkretne liczby: – W 2022 roku było 3800 deportacji. W 2024 było to ponad 8500 osób wydalonych z terenu Rzeczypospolitej, które nie miały prawa przebywania. Tylko w tym roku, od początku, wydaliliśmy 4600 osób z terenu całej Polski.

Wicewojewoda Andrzej Maj apelował o rozsądek i filtrowanie fałszywych informacji, które masowo pojawiają się w internecie. Jego zdaniem, jest to celowe działanie wywołujące niepokój i psychozę wśród Polaków.

– Takie informacje, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, rzeczywiście wywołuje strach, niepokój. Granica jest dobrze chroniona i nie ma powodów do obaw czy zachowań, jakie miały miejsce w Zamościu – dodał Maj. Przypomnijmy, że chodziło wyzywanie ciemnoskórych artystów podczas zamojskiego festiwalu Eurofolk.

Woj. lubelskie otrzymało większe środki, 277 milionów złotych, w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. – Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i środków niezbędnych do użycia dla ochrony ludności cywilnej podczas konfliktu, oraz na inwentaryzację i przegląd schronów oraz miejsc ochronnych dla ludności – powiedział wojewoda Komorski. Chodzi o już istniejące obiekty, np. w szkołach z lat 60. minionego wieku, budowanych w ramach tzw. Programu 1000-latek.

– W ramach tego programu zakupimy koce, maski przeciwgazowe, agregaty i sprzęt niezbędny służbom podczas konfliktu do ochrony ludności – dodał Jakub Stefaniak, sekretarz stanu w kancelarii premiera i zastępcą szefa KPRM.

Gen. Jacek Szcząchor, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej Chełmie poinformował, że kilka dni temu zakończyła się budowa bariery elektronicznej na odcinku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Chodzi o 172 km granicy z Białorusią. Bariera przechodzi testy, aby po odbiorach wejść do służby. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Centrum nadzoru nad barierą znajdować się będzie w Komendzie NOSG w Chełmie. Zapora elektroniczna na rzece Bug zapewni wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności z nielegalną migracją oraz przemytem towarów.

- W tym roku zanotowaliśmy około 800 prób nielegalnego przekroczenia naszego odcinak granicy z Białorusią. Te próby podejmują przeważnie obywatele Afganistanu i Pakistanu – dodał gen. Szcząchor.

Komendant NOSG zapowiedział budowę podobnej zapory na całej długości granicy z Ukrainą.