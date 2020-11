30. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku "Przemiany"

- Przez 30 lat na terenie Lubelszczyzny, a także na Ukrainie, Białorusi, Śląsku i Podkarpaciu powstało silne środowisko teatralne – instruktorów oraz grup teatralnych zaangażowanych w działania arteterapeutyczne. W dniach 19-22 listopada zaprezentują swoją twórczość na wyjątkowym, dostępnym dla wszystkich spotkaniu w sieci. Na ich zaproszenie odpowiedziało już kilkaset osób - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Co roku na Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku prezentuje się około dwudziestu grup teatralnych oraz grupy towarzyszące. Ruch stale też współpracuje z teatrami z innych krajów.



- SANS to bogactwo różnorodnych form, środków artystycznego wyrazu i technik teatralnych: plastyka, ruch, światło, muzyka, a przede wszystkim emocje; to wymiana myśli, analizy i merytoryczne dyskusje ze specjalistami z dziedzin teatru i terapii - mówi Michał Stanowski, główny inicjator ruchu Nieprzetartego Szlaku.



W tym roku przypada jubileuszowa edycja SANS jednak mimo szczerych chęci organizatorzy musieli zrezygnować z hucznych obchodów okrągłej rocznicy powstania inicjatywy. Mimo to program wciąż jest bardzo bogaty i obfitujący w ciekawe wydarzenia zarówno dla młodszych jak i starszych odbiorców.



W godzinach porannych na Facebooku prezentowane będą spektakle dla dzieci i młodzieży. - Dzięki nim rodzice będą mieli możliwość wytłumaczyć dzieciom, czym jest niepełnosprawność, spędzając w ten sposób weekendowe, rodzinne przedpołudnia. Miłym dodatkiem będą też na pewno rodzinne warsztaty - przekonują organizatorzy.



Z kolei poprzez spektakle popołudniowe instruktorzy z całej Polski będą mogli uczyć się najprzeróżniejszych rozwiązań wykorzystywanych w teatroterapii poprzez spektakle, ale także webinary, na których zaproszeni goście omówią najlepsze “dobre praktyki”.



Podczas tegorocznej edycji wydarzenia będzie można zobaczyć spektakle artystów z Rosji, Ukrainy czy Litwy, a także z Lublina, Warszawy, Wrocławia czy Kielc.



Część z wydarzeń będzie publikowana za darmo na Facebooku wydarzenia, a niektóre z nich będą transmitowane na platformie ZOOM, na której obowiązuje limit 100 osób. W związku z tym organizatorzy zachęcają do zapisywania się na wydarzenia na Facebooku.



Program:



19 listopada:

ODSŁONA I: SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- godz. 10 - Oficjalne rozpoczęcie SANS 2020 online

- godz. 10.10 - blok spektakli:

„Poszukiwanie skarbu” – Teatr Kruszynki, Przedszkole Specjalne nr 11, Lublin

„Szalony rock`n roll” – Teatr Zwierciadło, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Lublin

„Bajka o niezwykłym Królu” – Teatr Wataha, Dom Pomocy Społecznej Światło Nadziei Caritas, Sanok

- godz. 11.30 - Omówienia spektakli z Radą Konsultantów

ODSŁONA II: TEATR, TANIEC I EKSPRESJA

- godz. 17 - blok spektakli:

„Od wiosny do wiosny” – Teatr Akademii Artystycznej i Teatr ITS Krug, Środowiskowy Dom Samopomocy Akademia Artystyczna, Lublin oraz Stowarzyszenie Krug, Moskwa

„Dotyk” – Teatr Pasjonaci, Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło Świdnik

- godz. 18 - WEBINAR – „Ekspresja ciała w teatrze” – Janusz Szymański

- godz. 19 - Piosenka na dobranoc

- godz. 20 - spektakl wieczorny:

„Wariat i zakonnica” – Teatr Euforion, Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART, Wrocław



20 listopada:

ODSŁONA III: SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- godz. 10 - Piosenka na dzień dobry

- godz. 10.10 - blok spektakli:

„Polska to nasz kraj” – Teatr Niezależni, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, Białystok

„Karnawał wenecki” – Teatr Uśmiech, Wojewódzki Dom Kultury, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych ''Uśmiech'', Kielce

- godz. 11 - Omówienia spektakli z Radą Konsultantów

ODSŁONA IV: TEATR I DZIAŁANIA PLASTYCZNE

- godz. 17 - blok spektakli:

„Orkiestra” – Teatr Promienistych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Lublin

„GeoOpera The Vitruvian man” – Litewska Grupa Teatralna, Litewski Związek Osób Niepełnosprawnych, Wilno

- godz. 17.30 - WEBINAR – „Plastyka w teatrze” - Barbara Kasprzak

- godz. 19 - Piosenka na dobranoc

- godz. 20 - spektakl wieczorny:

„Scenariusz dla trzech aktorów” – Teatr Otwarte Serca, Warsztaty Terapii Zajęciowej,Dąbrowa Górnicza



21 listopada:

ODSŁONA V: SPEKTAKLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- godz. 10 - Piosenka na dzień dobry

- godz. 10.10 - blok spektakli:

„Historia miodem pisana” – Teatr Ołowiany Żołnierzyk, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2, Lublin

„Łup, ciach” – Teatr Wojtuś, Zespół Szkół Specjalnych, Kraśnik

- godz. 11 - Warsztaty Muzyczne dla dzieci „Rodzinny SANS”

- godz. 12 - Omówienia spektakli z Radą Konsultantów

ODSŁONA VI: TEATR I RUCH

- godz. 17 - Webinar – „Ruch, proces, spektakl”:

część 1. – Natalia Popova, Teatr ITS Krug, Moskwa

część 2. –Justyna Wielgus, Teatr 21, Warszawa

- godz. 19 - Piosenka na dobranoc

- godz. 20 - spektakl wieczorny:

„Rewolucja, której nie było”– Teatr 21, Warszawa



22 listopada:

ODSŁONA VII: SPEKTAKLE DLA DZIECI

- godz. 10 - Piosenka na dzień dobry

- godz. 10.10 - blok spektakli:

„Alibaba” – Teatr Tęcza, Warsztaty Terapii Zajęciowej ''Tęcza'' przy Fundacji Różyczka, Gliwice

„Koziołek Matołek” – Teatr Promyk, Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. S. Klary, Puławy

- godz. 11 - Warsztaty Plastyczne dla dzieci „Rodzinny SANS”

- godz. 12 - Omówienia spektakli z Radą Konsultantów

ODSŁONA VIII: TEATR I MUZYKA

- godz. 17 - spektakl popołudniowy:

„Pogliad” – Projekt inkluzywno-artystyczny, Mystecko-Terapeutyczne Centrum ''Neprotoptana Stezhyna'', Lwów

- godz. 18 - Webinar – „Muzyka w teatrze” – Anastasiya Voytyuk

- godz. 19 - Zakończenie SANS 2020 online