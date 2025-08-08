Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

– Kiedy świat pędzi i nieustannie każe wrzucać trzeci bieg, wybieramy inną drogę. Dlatego „W Twoim rytmie” to hasło tegorocznej edycji Letniej Akademii Filmowej. Każda historia ma swoje tempo, czasem zmusza nas do przyspieszenia, innym razem każe się zatrzymać, tak jak robi to film otwarcia – nagrodzony Złotą Palmą, „To był zwykły przypadek” Jafara Panahiego czy filmy z sekcji Małe Cannes. Nie trzeba jechać na Lazurowe Wybrzeże, bo prawdziwe filmowe emocje są właśnie w Zwierzyńcu – mówi Dagmara Molga, dyrektorka Festiwalu.

W ramach sekcji „Łukasz Maciejewski zaprasza” pojawią się liczni goście, w tym ci, którzy po raz pierwszy w Polsce przybliżą nam Kino Saamów. Zaproszenie na LAF przyjęła Ambasada Królestwa Norwegii.

Będzie też kino włoskie, sekcja Mexico Magico, Mexico Tragico.

W ramach pasma retrospektyw, w Zwierzyńcu zobaczymy filmy Jerzego Antczaka, a także pięć najważniejszych filmów Dariusha Mehrjuiego. Obok dwóch reżyserskich retrospektyw jest też trzecia, aktorska, poświęcona Tildzie Swinton.

A w związku z podjętą przez Miasto Lublin współpracą z organizatorami Festiwalu, nie zabraknie także akcentu lubelskiego. W Zwierzyńcu Lublin gościł będzie we wtorek, 12 sierpnia. W ramach sekcji festiwalowej Kino Letnie widzowie zobaczą film „Volta”, w którym dostrzec można liczne lubelskie plenery. W Zwierzyńcu pojawi się także grupa Poławiacze Pereł Improv Teatr.

26. edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu potrwa od 10 do 17 sierpnia. Więcej na laffest.pl.