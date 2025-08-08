Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Co Gdzie Kiedy
Serwisy tematyczne

Kino

Dzisiaj
13:11
Strona główna » Co Gdzie Kiedy » Kino

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Autor: Zdjęcie autora RAD
Udostępnij A A
10 sierpnia 2025 0:00
(fot. Miasto Lublin)

Blisko 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe, pokazy specjalne i międzynarodowi goście – 10 sierpnia rozpoczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

– Kiedy świat pędzi i nieustannie każe wrzucać trzeci bieg, wybieramy inną drogę. Dlatego „W Twoim rytmie” to hasło tegorocznej edycji Letniej Akademii Filmowej. Każda historia ma swoje tempo, czasem zmusza nas do przyspieszenia, innym razem każe się zatrzymać, tak jak robi to film otwarcia – nagrodzony Złotą Palmą, „To był zwykły przypadek” Jafara Panahiego czy filmy z sekcji Małe Cannes. Nie trzeba jechać na Lazurowe Wybrzeże, bo  prawdziwe filmowe emocje są właśnie w Zwierzyńcu – mówi Dagmara Molga, dyrektorka Festiwalu.

W ramach sekcji „Łukasz Maciejewski zaprasza” pojawią się liczni goście, w tym ci, którzy po raz pierwszy w Polsce przybliżą nam Kino Saamów. Zaproszenie na LAF przyjęła Ambasada Królestwa Norwegii.

Będzie też kino włoskie, sekcja Mexico Magico, Mexico Tragico.

W ramach pasma retrospektyw, w Zwierzyńcu zobaczymy filmy Jerzego Antczaka, a także pięć najważniejszych filmów Dariusha Mehrjuiego. Obok dwóch reżyserskich retrospektyw jest też trzecia, aktorska, poświęcona Tildzie Swinton.

A w związku z podjętą przez Miasto Lublin współpracą z organizatorami Festiwalu, nie zabraknie także akcentu lubelskiego. W Zwierzyńcu Lublin gościł będzie we wtorek, 12 sierpnia. W ramach sekcji festiwalowej Kino Letnie widzowie zobaczą film „Volta”, w którym dostrzec można liczne lubelskie plenery. W Zwierzyńcu pojawi się także grupa Poławiacze Pereł Improv Teatr.

26. edycja Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu potrwa od 10 do 17 sierpnia. Więcej na laffest.pl.

Dawid Podsiadło - Trasa Stadionowa 2024
DO USŁYSZENIA

Dawid Podsiadło – Dokumentalny. Film już jest. Nowy singiel też

Tłum na pokazie przedpremierowym "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" w kinie Bajka. Na sali zabrakło miejsc
galeria

Tłum na pokazie przedpremierowym "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" w kinie Bajka. Na sali zabrakło miejsc

Cillian Murphy w filmie Śniadanie na Plutonie
DO ZOBACZENIA

Festiwal Dwa Brzegi: Pięć filmów Neila Jordana

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
kino Zwierzyniec Letnia Akademia Filmowa festiwal filmy

Pozostałe informacje

Łukasz Gieresz zdaje sobie sprawę, jakie są oczekiwania w Zamościu przed startem nowego sezonu

Wraca IV liga. Hetman Zamość musi się zmierzyć z rolą faworyta

W poprzednim sezonie mieliśmy ligę dwóch prędkości, bo Stal Kraśnik i Lublinianka odstawały od reszty stawki. Tym razem wszyscy spodziewają się bardziej wyrównanych rozgrywek. Znowu jest jednak jeden główny faworyt do awansu – Hetman Zamość
Gryczaki 2024

Gryczaki 2025, czyli kasza, łupcie i koncerty

Czy jaglak jest lepszy od gryczaka? Jak smakuje gryczanka a jak godziszowskie pierogi z kaszą? Podpowiadamy, czego spróbować na tegorocznym festiwalu kaszy w Janowie Lubelskim.
Ulica Przemysłowa w Chełmie lata świetności ma już dawno za sobą

Chełm z rekordową inwestycją drogową. Umowa na Fabryczną i Przemysłową podpisana

Ponad 20 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi do Chełma na przebudowę ulic Fabrycznej i Przemysłowej – kluczowych arterii prowadzących do największej strefy gospodarczej w mieście. Całkowity koszt prac przekroczy 30 milionów złotych, a nowa infrastruktura ma być gotowa już w przyszłym roku.

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro
galeria

Potańcówka w Skansenie, czyli plenerowa zabawa w stylu retro

Do wspólnej zabawy zaprasza Zespół i Kapela Swojacy i Przyjaciele z Niedrzwicy Kościelnej. Kiedy? W sobotę, 9 sierpnia. Gdzie? W Muzeum Wsi Lubelskiej.
Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy
DO ZOBACZENIA
10 sierpnia 2025, 0:00
film

Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Blisko 150 filmów, 70 gości, koncerty, kina plenerowe, pokazy specjalne i międzynarodowi goście – 10 sierpnia rozpoczyna się 26. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.
Wiceminister Jan Szyszko odpowiada na zarzuty ws. KPO

Afera KPO. Jachty, sauny i wirtualne strzelnice za unijne dotacje. Premier zapowiada kontrole

Po opublikowaniu mapy beneficjentów KPO wybuchła polityczna burza. W sieci pojawiły się przykłady dotacji na zakupy, które zdaniem wielu nie mają nic wspólnego z celem programu. Są już pierwsze dymisje, a rząd zapowiada dokładne kontrole i zwroty źle wydanych pieniędzy. Choć, jak twierdzą rządzący, to tylko 0,5 proc. całej wartości KPO, które trafią do Polski, to spowodowało to olbrzymie zamieszanie krajowej polityce. Absurdy są też w naszym województwie.
Jarosław Milcz nie będzie w nowym sezonie strzelał już goli dla Lublinianki

Lublinianka bez Jarosława Milcza. "Każdy trener ubolewałby nad taką stratą"

Jedni grają i strzelają gole nawet po czterdziestce, jak Wojciech Białek. Inni decydują się za to zawiesić buty na kołku, chociaż dopiero dobijają do trzydziestki. Na drugą opcję zdecydował się niedawno Jarosław Milcz, który jako zawodnik Lublinianki w poprzednim sezonie został królem strzelców wyprzedzając właśnie popularnego „Białego”.
Kocie oczka zamrugają na przejściu dla pieszych. Będą utrudnienia na DK2

Kocie oczka zamrugają na przejściu dla pieszych. Będą utrudnienia na DK2

Będzie remont przejścia dla pieszych na krajowej „dwójce” przy rondzie Unii Europejskiej. Kierowców czekają utrudnienia.
Pożar pod Kraśnikiem

Ogromny pożar plastików pod Kraśnikiem. Jest śledztwo

Pod koniec lipca doszło do dużego pożaru na terenie firmy Akpol pod Kraśnikiem. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Kamil Orlik strzelił bramkę przeciwko Puszczy Niepołomice w swoje 26-te urodziny. Czy pójdzie za ciosem w Mielcu

Górnik Łęczna zagra w sobotę ze Stalą Mielec. Wykorzystają problemy spadkowicza?

Górnik Łęczna po trzech kolejkach ma na koncie dwie porażki i remis. Kibice zielono-czarnych wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo swoich ulubieńców i mają nadzieję, że nastąpi ono w najbliższej kolejce. W sobotę podopieczni trenera Macieja Stolarczyka zagrają w Mielcu z tamtejszą Stalą, która po spadku z PKO BP Ekstraklasy została mocno przebudowana
Obywatel Syrii oskarżony o przerzut 160 migrantów przez granicę

Obywatel Syrii oskarżony o przerzut 160 migrantów przez granicę

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Syrii, który miał zorganizować nielegalne przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez co najmniej 160 cudzoziemców.
Tak według projektów zgłoszonych do konkursu na koncepcję architektoniczną może wyglądać ścieżka w koronach roztoczańskich drzew. Z pewnością będzie to ogromna atrakcja dla turystów
galeria

Ścieżka wśród drzew, widokowa wieża i coś jeszcze. RPN dostał miliony na te atrakcje

Ścieżka w koronach drzew i sensoryczna, wieża widokowa i modernizacja ośroda edukacyjno-muzealnego – to zasadnicze elementy projektu „Nowe horyzonty edukacji”, na który Roztoczański Park Narodowy otrzymał aż 35 mln unijnej dotacji.
Śmiertelny wypadek w Żerdzi. Nie żyje rowerzysta

Śmiertelny wypadek w Żerdzi. Nie żyje rowerzysta

Dziś rano na drodze powiatowej między Żyrzynem a Baranowem doszło do tragicznego wypadku. 46-letni rowerzysta zginął po zderzeniu z samochodem osobowym.
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Najbliższe dni przyniosą ciepłą i w większości pogodną aurę. Deszczu można spodziewać się dopiero w niedzielę.
Pogryzione pod Rejowcem dziecko do szpitala musiał zabrać śmigłowiec LPR

Dramat w gminie Rejowiec. Czteroletnia dziewczynka walczy o życie po ataku psa

Czteroletnia mieszkanka jednej z miejscowości gminy Rejowiec trafiła w stanie ciężkim do szpitala po brutalnym ataku psa sąsiada. Do akcji ratunkowej wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziecko doznało poważnych obrażeń głowy, a lekarze walczą o jej zdrowie.

Kalendarz
sierpień 2025
P W Ś C Pt S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Wkrótce
Najbliższe wydarzenia
Jutro, 9 sierpnia 2025:

0:00 Gryczaki 2025. Dwa dni świętowania kaszy, muzyki i regionalnych smaków nad zalewem w Janowie Lubelskim

10:00 Raj dla miłośników wina. Zamojskie Winogranie już w ten weekend

20:00 Koncert „Lata z Radiem i Telewizją Polską” już w sobotę. Jakie gwiazdy przyjadą do Lublina?

Pojutrze, 10 sierpnia 2025:

0:00 Letnia Akademia Filmowa: Kino, goście i pokazy

Recenzje książek
Zdjęcie ilustracyjne

„Nieuchwytni. Odtajnione dokumenty, niewyjaśnione śledztwa PRL”

Duch Witkacego w Lublinie

Duch Witkacego w Lublinie

Święto zimnej fali w Lublinie. Spotkanie z Rafałem Księżykiem wokół jego najnowszej książki

Święto zimnej fali w Lublinie. Spotkanie z Rafałem Księżykiem wokół jego najnowszej książki

Wideo
Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

film
Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids
galeria
film
zdjęcia, wideo

Międzynarodowy folklor w Puławach. Ruszył festiwal World Wids Kids

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy
film

Widowiskowe loty balonami już od jutra w Nałęczowie. To coś więcej niż tylko pokazy

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego
film
Dzień Wschodzi

Szczebrzeszyn stolicą słowa. Ruszyła 11. edycja Festiwalu Stolica Języka Polskiego

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego
film
Dzień Wschodzi

Lublin znów na filmowej mapie Polski! Trwa nabór statystów do filmu "Zegar" Macieja Pawlickiego

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina
film

320 kilometrów do Jasnej Góry. Niedługo rusza pielgrzymka z Lublina

Tatary z nową jakością
film
WTOREK NA DZIELNI

Tatary z nową jakością

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują
film

Kiedy AI zastąpi lekarzy? To oni nad tym pracują

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać
film

Ile wody nam zostało? Z pewnością powinniśmy ją oszczędzać

Foto
Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

galeria
Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo
galeria

Pół wieku po ślubie, czyli czas na złote gody. I receptę na udane małżeństwo

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą
galeria
ZDJĘCIA

Skąd się bierze ciepła woda w kranie w Lublinie? Oni już to wiedzą

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było
galeria

Nowy mieszkaniec Ogrodu Saskiego. Ma zaledwie 6 dni i jeszcze nigdy takiego nie było

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek
galeria
ZDJĘCIA

Pamięć o nich nie może umrzeć. 81. rocznica likwidacji KL Majdanek

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów
galeria

Miasto na szelkach. 72 lata lubelskich trolejbusów

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal
galeria

Pierwszy taki turniej na świecie. Szach-mat przez lubelski portal

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”
galeria

Za wysoką frekwencję w wyborach – wysokie nagrody. Gmina Chrzanów liderem „Aktywnej Lubelskiej Wsi”

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności
galeria
ZDJĘCIA I WIDEO

Oni mają dobrego nosa. Czworonożni funkcjonariusze lubelskiej policji pokazywali swoje umiejętności

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce
galeria

Leczenie endometriozy kompleksowo i na NFZ. Lubelska placówka jedną z ośmiu w Polsce