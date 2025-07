CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasisty: najlepiej poszedł język angielski, najsłabiej matematyka

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w piątek rano ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025. Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy przystąpili do egzaminu w maju, uzyskali średnio 64 proc. punktów z języka polskiego, 50 proc. z matematyki i 70 proc. z języka angielskiego – najczęściej wybieranego języka obcego.

Z danych CKE wynika, że uczniowie zdający inne języki obce nowożytne zdobyli średnio: z niemieckiego – 61 proc. punktów, z rosyjskiego – 65 proc., z francuskiego – 87 proc., z hiszpańskiego – 67 proc., a z włoskiego – 60 proc.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzono w dniach 13–15 maja. Przystąpiło do niego ok. 362,2 tys. uczniów (ok. 97 proc. spośród wszystkich 374,2 tys. ósmoklasistów). W tym gronie znalazło się około 13 tys. uczniów z Ukrainy. Wyniki ogłoszone przez CKE nie obejmują uczniów, którzy przystąpili do egzaminu w dodatkowym terminie w dniach 10–12 czerwca.

Wyniki egzaminów mają znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – stanowią połowę punktów możliwych do uzyskania. Druga połowa to oceny na świadectwie i osiągnięcia ucznia. Egzamin jest obowiązkowy, ale nie ma progu zaliczeniowego – nie można go nie zdać.

W piątek uczniowie mogli już od godz. 8.30 sprawdzać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU. Tego samego dnia otrzymali w szkołach zaświadczenia o wynikach z podziałem na wynik procentowy i centylowy.