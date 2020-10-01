Matura 2020 - Lublin i powiat lubelski. Wyniki wszystkich szkół

LUBLIN
|Nazwa szkoły
|Miejscowość
|Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r.
|Liczba zdających
|IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|234
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO
|Lublin
|100,0%
|35
|I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|212
|PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|58
|MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PADEREWSKI W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|20
|III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|247
|XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
|Lublin
|100,0%
|214
|PRYWATNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KAZIMIERZA GOSTYŃSKIEGO W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|11
|V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|279
|II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|257
|OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|19
|ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKUM ELEKTRONICZNE W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|174
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W LUBLINIE
|Lublin
|100,0%
|39
|IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBLINIE
|Lublin
|97,5%
|197
|XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. „ZAPORA” W LUBLINIE
|Lublin
|97,1%
|35
|XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W LUBLINIE
|Lublin
|93,6%
|78
|XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE
|Lublin
|93,0%
|213
|ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W LUBLINIE
|Lublin
|90,9%
|143
|OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE
|Lublin
|90,5%
|21
|ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO TECHNIKUM ENERGETYCZNO-INFORMATYCZNE W LUBLINIE
|Lublin
|89,6%
|97
|NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W LUBLINIE
|Lublin
|86,4%
|22
|PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W LUBLINIE
|Lublin
|85,7%
|7
|ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETERÓW XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
|Lublin
|85,5%
|55
|ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
|Lublin
|85,3%
|102
|ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A I J VETTERÓW W LUBLINIE TECHNIKUM EKONOMICZNE W LUBLINIE
|Lublin
|85,1%
|134
|PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W LUBLINIE
|Lublin
|85,0%
|20
|ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE W LUBLINIE
|Lublin
|84,9%
|86
|PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W LUBLINIE
|Lublin
|83,7%
|141
|ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA TECHNIKUM CHEMICZNE W LUBLINIE
|Lublin
|83,5%
|85
|ŚRÓDZIEMNOMORSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. DOMINIKA GUZMANA W LUBLINIE
|Lublin
|82,4%
|17
|ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
|Lublin
|81,6%
|125
|ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE
|Lublin
|80,8%
|26
|XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I JERZEGO KUNCEWICZÓW W LUBLINIE
|Lublin
|80,4%
|46
|VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE
|Lublin
|75,2%
|101
|LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TECHNIKUM MECHANICZNE W LUBLINIE
|Lublin
|74,5%
|55
|ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI TECHNIKUM TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNE W LUBLINIE
|Lublin
|73,3%
|86
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W LUBLINIE
|Lublin
|72,7%
|23
|AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
|Lublin
|72,7%
|22
|PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE TECHNIKUM TERENÓW ZIELENI
|Lublin
|66,7%
|18
|SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE
|Lublin
|66,7%
|3
|VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W LUBLINIE
|Lublin
|63,8%
|94
|TECHNIKUM "LIDER" W LUBLINIE
|Lublin
|63,5%
|52
|ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE TECHNIKUM SAMOCHODOWE
|Lublin
|63,2%
|68
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LIDER" W LUBLINIE
|Lublin
|62,5%
|17
|ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁ. ST. REYMONTA W LUBLINIE TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE
|Lublin
|62,5%
|40
|AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE
|Lublin
|62,0%
|79
|ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
|Lublin
|61,1%
|18
|XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W LUBLINIE
|Lublin
|60,0%
|20
|XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWY FILIPINY PALEOLOG W LUBLINIE
|Lublin
|57,1%
|42
|XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE
|Lublin
|56,2%
|89
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH "LIDER" W LUBLINIE
|Lublin
|50,0%
|30
|SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA STOWARZYSZENIA "SZANSA" W LUBLINIE
|Lublin
|47,4%
|19
|XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE
|Lublin
|44,4%
|36
|ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO TECHNIKUM BUDOWLANE
|Lublin
|39,3%
|28
|ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" W LUBLINIE
|Lublin
|35,0%
|20
|VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLINIE
|Lublin
|33,3%
|24
|CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE
|Lublin
|31,5%
|75
|ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE
|Lublin
|30,8%
|26
|NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH STOWARZYSZENIA "SZANSA" W LUBLINIE
|Lublin
|25,0%
|8
|TECHNIKUM TEB EDUKACJA W LUBLINIE
|Lublin
|25,0%
|4
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W LUBLINIE
|Lublin
|25,0%
|4
|TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE
|Lublin
|22,7%
|22
|TECHNIKUM SPECJALNE NR 2 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH, SŁABO SŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH, SŁABO WIDZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W LUBLINIE
|Lublin
|20,0%
|5
|NIEPUBLICZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W LUBLINIE
|Lublin
|12,5%
|8
|TECHNIKUM SPECJALNE NR 1 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH W LUBLINIE
|Lublin
|0,0%
|3
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ETAT" DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE
|Lublin
|0,0%
|1
POWIAT LUBELSKI
|Nazwa szkoły
|Miejscowość
|Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r.
|Liczba zdających
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH
|Bełżyce
|76,9%
|13
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. ANTONIEGO KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE
|Bychawa
|73,8%
|42
|LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
|Pszczela Wola
|68,4%
|19
|TECHNIKUM PSZCZELARSKIE IM. ZOFII I TADEUSZA WAWRYNÓW
|Pszczela Wola
|60,0%
|15
|TECHNIKUM W NIEMCACH
|Niemce
|53,8%
|27
|TECHNIKUM W BEŁZYCACH
|Bełżyce
|53,5%
|43
|TECHNIKUM W PIOTROWICACH
|Piotrowice
|43,5%
|23
|TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA W PIOTROWICACH
|Piotrowice
|42,1%
|19
|TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH W PSZCZELEJ WOLI
|Pszczela Wola
|37,5%
|24
|TECHNIKUM MECHANICZNE W BEŁŻYCACH
|Bełżyce
|36,4%
|11
|TECHNIKUM NR 1 W BYCHAWIE
|Bychawa
|33,3%
|18
|TECHNIKUM SAMOCHODOWE W PIOTROWICACH
|Piotrowice
|20,0%
|10
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