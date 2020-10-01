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Matura 2020 - Lublin i powiat lubelski. Wyniki wszystkich szkół

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LUBLIN

Nazwa szkoły Miejscowość Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. Liczba zdających
IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBLINIE Lublin 100,0% 234
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA III SOBIESKIEGO Lublin 100,0% 35
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE Lublin 100,0% 212
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE Lublin 100,0% 58
MIĘDZYNARODOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PADEREWSKI W LUBLINIE Lublin 100,0% 20
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ W LUBLINIE Lublin 100,0% 247
XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI Lublin 100,0% 214
PRYWATNE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KS. KAZIMIERZA GOSTYŃSKIEGO W LUBLINIE Lublin 100,0% 11
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W LUBLINIE Lublin 100,0% 279
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO W LUBLINIE Lublin 100,0% 257
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. W LUBLINIE Lublin 100,0% 19
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKUM ELEKTRONICZNE W LUBLINIE Lublin 100,0% 174
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W LUBLINIE Lublin 100,0% 39
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LUBLINIE Lublin 97,5% 197
XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. „ZAPORA” W LUBLINIE Lublin 97,1% 35
XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W LUBLINIE Lublin 93,6% 78
XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE Lublin 93,0% 213
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO TECHNIKUM EKONOMICZNO-HANDLOWE W LUBLINIE Lublin 90,9% 143
OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH W LUBLINIE Lublin 90,5% 21
ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM.PROF.KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO TECHNIKUM ENERGETYCZNO-INFORMATYCZNE W LUBLINIE Lublin 89,6% 97
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I W LUBLINIE Lublin 86,4% 22
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA CZAPSKIEGO W LUBLINIE Lublin 85,7% 7
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETERÓW XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE Lublin 85,5% 55
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE Lublin 85,3% 102
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A I J VETTERÓW W LUBLINIE TECHNIKUM EKONOMICZNE W LUBLINIE Lublin 85,1% 134
PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W LUBLINIE Lublin 85,0% 20
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE W LUBLINIE Lublin 84,9% 86
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE W LUBLINIE Lublin 83,7% 141
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA TECHNIKUM CHEMICZNE W LUBLINIE Lublin 83,5% 85
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. DOMINIKA GUZMANA W LUBLINIE Lublin 82,4% 17
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE Lublin 81,6% 125
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE Lublin 80,8% 26
XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII I JERZEGO KUNCEWICZÓW W LUBLINIE Lublin 80,4% 46
VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W LUBLINIE Lublin 75,2% 101
LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TECHNIKUM MECHANICZNE W LUBLINIE Lublin 74,5% 55
ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI TECHNIKUM TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNE W LUBLINIE Lublin 73,3% 86
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH "ŻAK" W LUBLINIE Lublin 72,7% 23
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Lublin 72,7% 22
PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI W LUBLINIE TECHNIKUM TERENÓW ZIELENI Lublin 66,7% 18
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE Lublin 66,7% 3
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W LUBLINIE Lublin 63,8% 94
TECHNIKUM "LIDER" W LUBLINIE Lublin 63,5% 52
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO W LUBLINIE TECHNIKUM SAMOCHODOWE Lublin 63,2% 68
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "LIDER" W LUBLINIE Lublin 62,5% 17
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁ. ST. REYMONTA W LUBLINIE TECHNIKUM USŁUGOWO-GOSPODARCZE Lublin 62,5% 40
AKADEMICKIE LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W LUBLINIE Lublin 62,0% 79
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE Lublin 61,1% 18
XXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W LUBLINIE Lublin 60,0% 20
XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWY FILIPINY PALEOLOG W LUBLINIE Lublin 57,1% 42
XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W LUBLINIE Lublin 56,2% 89
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE DLA DOROSŁYCH "LIDER" W LUBLINIE Lublin 50,0% 30
SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA ASNYKA STOWARZYSZENIA "SZANSA" W LUBLINIE Lublin 47,4% 19
XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE Lublin 44,4% 36
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO TECHNIKUM BUDOWLANE Lublin 39,3% 28
ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "COSINUS" W LUBLINIE Lublin 35,0% 20
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLINIE Lublin 33,3% 24
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2 XXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE Lublin 31,5% 75
ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W LUBLINIE Lublin 30,8% 26
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH STOWARZYSZENIA "SZANSA" W LUBLINIE Lublin 25,0% 8
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W LUBLINIE Lublin 25,0% 4
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W LUBLINIE Lublin 25,0% 4
TECHNIKUM ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W LUBLINIE Lublin 22,7% 22
TECHNIKUM SPECJALNE NR 2 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH, SŁABO SŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH, SŁABO WIDZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, W TYM Z AFAZJĄ, Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ORAZ Z NIEPEŁNOPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI W LUBLINIE Lublin 20,0% 5
NIEPUBLICZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI W LUBLINIE Lublin 12,5% 8
TECHNIKUM SPECJALNE NR 1 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABO SŁYSZĄCYCH W LUBLINIE Lublin 0,0% 3
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE "ETAT" DLA DOROSŁYCH W LUBLINIE Lublin 0,0% 1

 

POWIAT LUBELSKI

Nazwa szkoły Miejscowość Zdawalność po wszystkich sesjach 2020 r. Liczba zdających
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BEŁŻYCACH Bełżyce 76,9% 13
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. ANTONIEGO KWIATKOWSKIEGO W BYCHAWIE Bychawa 73,8% 42
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Pszczela Wola 68,4% 19
TECHNIKUM PSZCZELARSKIE IM. ZOFII I TADEUSZA WAWRYNÓW Pszczela Wola 60,0% 15
TECHNIKUM W NIEMCACH Niemce 53,8% 27
TECHNIKUM W BEŁZYCACH Bełżyce 53,5% 43
TECHNIKUM W PIOTROWICACH Piotrowice 43,5% 23
TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA W PIOTROWICACH Piotrowice 42,1% 19
TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH W PSZCZELEJ WOLI Pszczela Wola 37,5% 24
TECHNIKUM MECHANICZNE W BEŁŻYCACH Bełżyce 36,4% 11
TECHNIKUM NR 1 W BYCHAWIE Bychawa 33,3% 18
TECHNIKUM SAMOCHODOWE W PIOTROWICACH Piotrowice 20,0% 10
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Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Corner Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000507517, NIP 7123286919, kapitał zakładowy – 50.000,00. PLN

Możesz się z nami skontaktować zarówno pod adresem:
Corner Media Spółka z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 54
20-002 Lublinie

jak i mailowo: online@dziennikwschodni.pl

oraz telefonicznie: 81 46-26-800

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas procesu rejestracji konta na portalu www.dziennikwschodni.pl, a także dane, które są zbierane podczas korzystania przez Ciebie z tego portalu. Chodzi o dane zbierane i zapisywane w plikach cookies. Więcej na temat plików cookies przeczytasz w naszej polityce prywatności.

Pamiętaj, rejestracja konta na portalu www.dziennikwschodni.pl nie jest obowiązkowa. Nie masz także obowiązku podawania nam swoich prawdziwych danych podczas procesu rejestracji, jak również nie musisz podawać nam wszystkich danych, o które pytamy. Może się jednak zdarzyć tak, że nie posiadając Twoich wszystkich danych albo nie posiadając Twoich prawdziwych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Ci wszystkich usług, które oferujemy oraz wywiązać się z wszystkich obowiązków określonych w regulaminie portalu dziennikwschodni.pl (np. zapewnić Ci odpowiedniego bezpieczeństwa w zakresie odzyskania danych dostępowych do konta).

Cel przetwarzania danych osobowych

Głównym celem przetwarzania przez nas Twoich danych jest zapewnienie Ci pełnej funkcjonalności działania serwisu dziennikwschodni.pl, dostępu do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu, zapewniania Ci bezpieczeństwa podczas korzystania z serwisu (np. w przypadku prób nadużyć) oraz wywiązanie się przez nas z obowiązków umownych wynikających z regulaminu portalu Dziennikwschodni.pl.

Dodatkowy cel przetwarzania danych osobowych to tzw. marketing własny, tj. przetwarzanie danych wyłącznie na nasze wewnętrzne potrzeby w celach analitycznych, badawczych, statystycznych, w szczególności poprzez dążenie do jak najpełniejszego dostosowania treści wyświetlanych na naszych stronach do Twoich preferencji i zainteresowań.

Ponadto, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych (marketing zewnętrzny), w tym przekazywać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym – agencjom reklamowym i naszym partnerom handlowym. Pamiętaj, że zgoda na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolna i możesz ją w każdej chwili wycofać.

Pamiętaj także, że jeżeli jesteś osobą małoletnią, która nie ukończyła 16. roku życia, przesyłanie informacji w celach marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z określonymi w obecnie obowiązujących przepisach podstawami prawnymi. W zależności od celu przetwarzania danych możemy wyróżnić trzy główne podstawy prawne przetwarzania danych.

Pierwszą podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umów o świadczenie usług. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zapewnienia Ci sprawnego, bezpiecznego korzystania z naszego serwisu wraz z jego wszystkimi funkcjonalnościami. Umowy o świadczenie usług to regulaminy, w tym regulamin portalu dziennikwschodni.pl, który akceptujesz decydując się na korzystanie z naszego serwisu.

Drugą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych. Mamy z nim do czynienia w przypadku prowadzenia pomiarów statystycznych oraz działań z zakresu marketingu własnego przez administratora danych.

Wreszcie, trzecią przesłanką przetwarzania danych jest Twoja dobrowolna i świadoma zgoda. Na jej podstawie Twoje dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu profilowania.

Pamiętaj, zgody udzielasz w pełni dobrowolnie. Masz także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmioty, którym możemy przekazywać dane

Co do zasady Twoje dane osobowe będą przez nas wykorzystywane wyłącznie na nasz własny użytek.

W pewnych sytuacjach możemy jednak przekazać Twoje dane podmiotom z nami współpracującym: – naszym partnerom handlowym, podwykonawcom oferowanych przez nas usług, agencjom marketingowym.

Dodatkowo, w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa, będziemy zobligowani przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (np. policji czy prokuraturze), pod warunkiem oczywiście, iż wystąpią do nas z takim żądaniem, powołując się na określoną podstawę prawną.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do zapewnienia Ci dostępu do usług oferowanych przez serwis www.dziennikwchodni.pl Oczywiście, możesz w każdym czasie złożyć wniosek o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie.

Informacje o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą

Musisz wiedzieć, że niezależnie od tego, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane, masz zawsze prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania. Możesz również w każdym momencie żądać ich usunięcia lub cofnąć albo ograniczyć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie danej zgody nie wpływa na administratora danych do przetwarzania danych w celu określonym w danej zgodzie do chwili jej wycofania.

Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz też zażądać od administratora danych osobowych przeniesienia Twoich danych lub uzyskania kopii Twoich danych, z tym jednak zastrzeżeniem, że prawo to nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Administrator danych będzie realizował Twoje żądania w zakresie posiadanych możliwości technicznych.

Informacje o prawie do wniesienia skargi

Organem nadzorczym nad administratorem danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, do którego masz prawo wnieść skargę za każdym razem, gdy Twoje dane będą przetwarzane w sposób w Twojej ocenie nieprawidłowy.

Informacje o tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy jesteś zobowiązany do ich podania

Nie jesteś zobowiązany do podawania nam swoich danych osobowych ani wyrażania zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich podanie może okazać się niezbędne dla korzystania z określonych funkcjonalności serwisu.

Jest także możliwe, że jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofniesz wcześniej udzieloną zgodę, nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępu do niektórych oferowanych przez nas usług, przy czym zawsze w takim wypadku zostaniesz o tym poinformowany.

Informacje o profilowaniu

Czym jest profilowanie? To zbieranie wszelkich informacji, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę, która jest poddawana profilowaniu. Profilowanie odbywa się najczęściej przy użyciu systemów informatycznych, w sposób zautomatyzowany, za pomocą specjalnych algorytmów uwzględniających określone wcześniej kryteria. Wyniki profilowania mogą być wykorzystywane m.in. do celów marketingowych, np. w celu spersonalizowania reklamy kierowanej do danego użytkownika lub przygotowania oferty uwzględniającej jego potrzeby lub preferencje.

Oświadczamy, że na chwilę obecną nie profilujemy Twoich danych. Jeśli jednak zaczniemy, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany i będziesz miał prawo nie wyrazić na to zgody.

Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z powyższymi informacjami. Gdy już to zrobisz, kliknij przycisk Zapoznałem się z informacją. Przejdź do serwisu.

Rozumiem

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