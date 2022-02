Najpierw kontrola, potem odpoczynek. Dzieci z woj. lubelskiego zaczynają ferie zimowe [zdjęcia]

– Przez pierwsze cztery tygodnie ferii sprawdziliśmy blisko 500 autokarów. W 15 przypadkach zostały zatrzymane dowody rejestracyjne, ale tylko w 3 przypadkach pojazdy nie pojechały dalej, zostały unieruchomione. Można powiedzieć, że stan techniczny pojazdów był dobry. Nie było jakichś drastycznych przypadków. Przewoźnicy przygotowali się do tych wyjazdów, kierowcy byli trzeźwi i wypoczęci – wyliczał podczas sobotniej konferencji w Lublinie Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Jak dodał, w tym roku kontroli było o około 30 proc. mniej niż w latach 2019 i 2020. – Inspektorzy sprawdzają, czy pojazdy są sprawne technicznie. Takie elementy jak układ hamulcowy, kierowniczy, wydechowy, stan opon, oświetlenie, czy nie ma wycieku spod pojazdu. Koncentrujemy się również na sprawdzeniu kondycji kierowców – czy są trzeźwi, czy są wypoczęci. Jeśli jest to wyjazd zagraniczny, długi, to wtedy w autokarze powinno być dwóch kierowców. Jeden z nich może maksymalnie prowadzić pojazd przez 10 godzin. Po 4.5 godzinie ciągłej jazdy musi być minimum 45 minut przerwy – wymieniał Alvin Gajadhur.

W ramach programu „Bezpieczny autokar – ferie 2022”, Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone kontrole autokarów turystycznych, którymi dzieci jeżdżą na zimowy wypoczynek. Od dzisiaj do 27 lutego wolne od szkoły mają uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. W pozostałych regionach Polski młodzież albo już wróciła do nauki, albo to dla nich ostatni „luźny” weekend.

– Cieszymy się z tego, że te ferie przebiegają bardzo bezpiecznie. Tych wyjazdów nie było w tym roku aż tyle, co w latach poprzednich. Nie mówimy o ostatnim roku, pandemicznym, ale o latach 2019 i 2020. W sumie około 300 tys. dzieci i młodzieży udało się na zorganizowany wypoczynek, z czego około 150 tys. na ferie, a 130 tys. na półkolonie – mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

W woj. lubelskim zgłoszono w tym roku niemal 300 form zorganizowanego odpoczynku, z czego 111 to półkolonie. Udział w nich weźmie około 10 tys. uczniów.

Informacje dla organizatorów wyjazdów oraz rodziców dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Zachęcam rodziców, by sprawdzili, czy wypoczynek, na który kierują swoje dziecko, jest zgłoszony w bazie wypoczynków. Jeśli tak, to jest on organizowany zgodnie z obowiązującymi zasadami – tłumaczyła Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty.

Gdyby jednak wydarzyła się sytuacja, która wymaga interwencji, to można dzwonić na całodobową infolinię, którą uruchomiło lubelskie Kuratorium: 781 701 533. – Wizytatorzy, zgodnie ze swoimi zadaniami, będą również realizować kontrole w ramach tych różnych zgłoszonych form wypoczynku – dodała Teresa Misiuk.

W woj. lubelskim wyznaczone są trzy stałe punkty, w których można sprawdzić stan techniczny pojazdów. Będą one działać do ostatniego dnia ferii, czyli do 27 lutego, od poniedziałku do piątku: * Lublin, ul. Diamentowa 2 – parking przy galerii Mega Meble (godz. 7-10) – tel. 81 740 69 71 * Zamość, ul. Szczebrzeska 21 – parking przy hurtowni spożywczej Mars (godz. 7-10) – tel. 84 639 61 38 * Międzyrzec Podlaski, ul. Radzyńska 11 (godz. 7-10) – tel. 83 371 49 23.

Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie, kontrole można zgłaszać także w weekendy, w miejscach odjazdu autokarów oraz w miejscach „atrakcyjnych turystycznie”. Taką podróż należy wtedy zgłosić najpóźniej na 48 godzin przed planowanym wyjazdem. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 81 740 69 71.

Z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wyznaczyła punkty do kontroli autokarów w 20 miejscowościach w regionie. Szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie policja.pl. Pojazd można także sprawdzić na stronie bezpiecznyautobus.gov.pl.

Co z bezpieczeństwem na drogach w czasie ferii zimowych? – W czasie ferii, od 15 stycznia do 10 lutego, system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, czyli fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, zarejestrowały około 49 700 naruszeń. To były najczęściej przekroczenia prędkości albo przejazdy na czerwonym świetle. Rekordzista poruszał się z prędkością 153 km/h w obszarze zabudowanym w miejscowości Przytoczno na Lubelszczyźnie – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego.