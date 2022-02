Lubelskie: Szkoła z widokiem na karierę. Jakie są najbardziej poszukiwane zawody?

Spis publikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to prognoza zawodów, na jakie w najbliższym czasie będzie zapotrzebowanie na rynku pracy.

Tabele są dwie i dotyczą tzw. istotnego zapotrzebowania oraz zapotrzebowania umiarkowanego. Odrębna tabela dotyczy zawodów w skali ogólnopolskiej, a odrębne każdego z województw.

Prognoza i subwencja

– Pierwszy z takich dokumentów został opublikowany w 2019 roku – informują pracownicy Departamentu Informacji i Promocji MEiN i dodają, że „prognoza ma na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia zawodowego, a tym samym przyczynianie się do przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce”.

Lista ma być też wskazówką dla dyrektorów szkół branżowych i techników, by tworzyli oddziały, w których zdobywać można przyszłościowe zawody. Zachęcić mają ich do tego także pieniądze.

– W ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego, samorządy na 2022 rok otrzymają zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie – słyszymy. – Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy jest uwzględniana przy podziale subwencji, co roku dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i ma zastosowanie przez cały cykl ich kształcenia. Takie rozwiązanie zapewnia stabilność finansową samorządów w kształceniu zawodowym.

Hop na budowę

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 30 zawodów. Znajduje się na niej, między innymi elektryk, kierowca mechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik programista i technik robotyk. Zdecydowana większość zawodów z tej listy to pozycje, które pojawiają się na niej co roku.

Są jednak zmiany. W ubiegłym roku na liście krajowej po raz pierwszy pojawił się dekarz, technik dekarstwa, technik robotyk oraz monter nawierzchni kolejowej.

W tym roku szczególnie dużo miejsca zajmują zawody związane z branżą budowlaną.

– Zapotrzebowanie to nie uległo istotnemu zmniejszeniu w trakcie epidemii COVID-19. W branży wciąż występują znaczne niedobory pracowników w niektórych zawodach. Przewiduje się dalsze znaczne zapotrzebowanie na pracowników branży w kolejnych latach na skutek utrzymującej się aktywności budownictwa mieszkaniowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo zerwanie łańcuchów dostaw półproduktów z Azji może zwiększyć krajowe potrzeby inwestycyjne – informują pracownicy ministerstwa.

Nowi na liście

W tym roku na liście krajowej pojawiło się po raz pierwszy pięć zawodów:

betoniarz-zbrojarz – autorzy listy podkreślają, że nie tylko przewidywane, ale i obecne zapotrzebowanie na tych pracowników znacznie przekracza liczbę uczniów kształconych w tym kierunku

cieśla – trwały deficyt pracowników w zawodzie wskazywany jest przez ekspertów sektorowych i regionalnych

monter konstrukcji budowlanych – zawód istotny ze względu na przewidywaną skalę zapotrzebowania na pracowników w porównaniu z liczbą poszukujących pracy absolwentów tego kierunku oraz bezrobotnych

monter stolarki budowlanej – eksperci podkreślają, że dynamicznie rozwijający się sektor stolarki budowlanej ma wysoki udział w krajowym eksporcie

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej – sektor stolarki budowlanej potrzebuje wykształconej kadry także na poziomie technicznym, dlatego też od września 2022 r. możliwe będzie kształcenie w tym zawodzie – informuje ministerstwo. – Powstanie tego zawodu oraz zapotrzebowanie na absolwentów wynikają z wprowadzenia nowych technologii budowlanych z zakresu elektroniki i automatyki

Praca obok domu

Na liście dotyczącej zawodów, na których jest istotne zapotrzebowanie w województwie lubelskim znajduje się 91 pozycji, przy czym 41 z nich można zdobyć w szkłach branżowych, a pozostałe w technikach.

W szkołach branżowych uczniowie zdobywać mogą potrzebne niezmiennie od lat zawody takie jak: cukiernik, dekarz, lakiernik samochodowy, piekarz, ślusarz, mechatronik, magazynier-logistyk, monter izolacji przemysłowych czy opiekun medyczny.

Wśród zawodów stosunkowo nowych jest: przetwórca mięsa, terapeuta zajęciowy oraz ortoptystka, czyli osoba zajmująca się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po np. urazach w obrębie oczodołu.

Wśród najbardziej perspektywicznych zawodów, jakie zdobyć można w technikach, rok rocznie przewijają się m.in. technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych czy technik weterynarii.

Wśród rzadziej pojawiających się specjalizacji są:

technik agrobiznesu

technik eksploatacji portów i terminali

technik elektroniki i informatyki medycznej

technik hodowca koni

technik lotniskowych służb operacyjnych

technik mechanik lotniczy

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik przemysłu mody

Rekrutacja

Od 16 maja do 24 czerwca uczniowie będą wybierać przyszłe szkoły ponadpodstawowe. Wyjątkiem są, na przykład, oddziały dwujęzyczne, w których nabór będzie trwał tylko do 31 maja.

Od 24 czerwca do 14 lipca nastolatki będą miały czas na uzupełnienie wniosków o świadectwo ukończenia szkoły oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (te ostatnie otrzymają 8 lipca). Listy zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 22 lipca, a przyjętych: 29 lipca. Do 19 sierpnia trwać będzie rekrutacja uzupełniająca.