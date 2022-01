Uczyć dalej albo zrezygnować. Coraz więcej nauczycieli chce pożegnać się z zawodem

Nauczyciele na warunki pracy skarżą się od lat. I od lat dopominają się podwyżek.

– Nauczyciele od zawsze mówią też o tym, że będą odchodzić z zawodu, ale wygląda na to, że teraz wreszcie zaczną działać – uważa jedna z moderatorek facebookowej grupy „Nauczyciel zmienia zawód. Grupa wsparcia”. Tylko w ostatnim tygodniu przyłączyło się do niej blisko 3 tys. osób.

Takie nastroje potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej przez Forum Oświatowe Nauczycieli i Dyrektorów. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, takie rozwiązanie rozważa ponad 60 proc. zapytanych nauczycieli: ok. 49 proc. myśli o odejściu z zawodu w najbliższych latach, a blisko 11 proc. rozważa ten krok jeszcze w tym roku.

Kolejne 27 proc. nauczycieli czeka na rozwój sytuacji. Mniej niż 6 proc. ankietowanych nie planuje żadnych zmian, przy czym blisko 4 proc. - ze względu na wiek - chce wytrwać do emerytury.

Jak zmienia się szkoła

– Pracuję jako nauczyciel w różnych szkołach w woj. lubelskim od kilkudziesięciu już lat. Pieniądze w tym zawodzie zawsze były słabe i niesatysfakcjonujące. Protestowaliśmy, żeby to zmienić. Strajkowaliśmy. Ale nastroje nigdy nie były takie złe jak dziś – zauważa moderatorka strony.

Co się zmieniło?

– Nie daje się nam spokojnie wykonywać swojej pracy – mówi historyk uczący w liceum. I wylicza, co go najbardziej boli: – Zmiany w pisanej na kolanie podstawie programowej, która nie jest tworzona w oparciu o wiedzę naukową, ale o mity powielane przez rządzących. Plus zwiększenie nadzoru kuratorów oraz opiniowanie przez nich zajęć prowadzonych w szkołach przez organizacje zewnętrzne. A to dziś stanowiska obsadzane partyjnie. Taki system powoduje, że gdy któryś kurator kompromituje się bzdurnymi wypowiedziami, nie musi się martwić o pracę. Nie jest zwolniony, chociaż wszyscy - oprócz partyjnych kolegów - widzą, że na to stanowisko się nie nadaje – dodaje.

– Chcą nam zwiększać pensum. Mówią, że teraz będziemy musieli mieć czas po lekcjach dla każdego dziecka, żeby te nie musiały korzystać z korepetycji. W ten sposób sugeruje się, że dotychczas źle ich uczymy – denerwuje się anglista uczący w dwóch podstawówkach.