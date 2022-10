Tkwimy po uszy w azbeście. Lubelskie wyróżnia się szczególnie źle

0 A A

Materiałów zawierających azbest nie wolno demontować na własną rękę. Mogą się tym zajmować wyłącznie specjalistyczne firmy (fot. Maciej Kaczanowski / archiwum)

Nie ma już żadnych szans na oczyszczenie Polski z rakotwórczego azbestu w zakładanym terminie, czyli do 2032 roku. Przy obecnym tempie jego usuwania potrwa to w woj. lubelskim jeszcze… 80 lat. Do takich wniosków doszła Najwyższa Izba Kontroli.

