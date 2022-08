Wypłacimy mniej pieniędzy z bankomatów Euronet. Bo rosną koszty ich utrzymania

O sprawie pisze portal bankier.pl. Fragmenty oświadczenia firmy opublikował za to TVN24 Biznes.

Nowy, jednorazowy limit wypłaty dotyczy bankomatów i wpłato-bankomatów, niezależnie od tego, czy używamy karty, zbliżeniowo czy z pomocą Blika. Wczesniej było to 1000 zł, a teraz będzie to 800 zł. Jesli chcemy wypłacić większą sumę, musimy to zrobić na raty.

- Stawki, jakie otrzymujemy od organizacji płatniczych i banków nie pokrywają kosztów obsługi transakcji wypłaty, a sytuację pogorszają ostatnie wzrosty kosztów związane z niezależnymi od nas czynnikami makroekonomicznymi. Wprowadzenie limitu umożliwi utrzymanie stałego poziomu gotówki w urządzeniach, co przełoży się na ich akceptowalną dostępność w danej lokalizacji - podaje firma.

Limit nie dotyczy "klientów banków, które udostępniają wyższe limity wypłaty dla swoich klientów na podstawie bilateralnych umów danego banku z Euronet."

Jak podaje bankier.pl, dla właściciela bankomatu lepsza jest sytuacja, kiedy klient częściej wypłaca pieniądze, bo zapłaci większa "opłatę bankomatową" (1.2-1.3 zł, opłatę ponosi bank).