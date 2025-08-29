Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Niedawna otwarta beta gry Battlefield 6 cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Bogatsi o te doświadczenia i opinie wwórcy gry z Battlefield Studios ujawniają teraz szczegóły dotyczące Battlefield 6 na PC. To ma być „najbardziej rozbudowane i konfigu-rowalne doświadczenie w historii marki”.

Kluczowe punkty to między innymi:

• Ponad 600 opcji personalizacji

• HDR

• Skalowanie i konfiguracja HUD, ikon i celownika

• Ustawienia kamery

• Tryb streamera i tryb incognito

• System antycheat Javelin (to nowy system ochrony przed oszustami, stworzony od podstaw. Javelin będzie integralną częścią • Battlefield 6 już od dnia premiery)

• Wsparcie dla technologii skalowania obrazu (Gra będzie obsługiwać Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 i AMD FSR 4)

A jak to wszystko będzie wyglądać? A tak: