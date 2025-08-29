Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

Autor: Zdjęcie autora Radomir Wiśniewski
Battlefield 6
Battlefield 6 (fot. EA)

RTX 2060 wystarczy, Twórcy Battlefield 6 podają bardzo szczegółowe wymagania sprzętowe i opowiadają o Battlefield 6 na PC. Ale od opowiadania lepsze są obrazy, stąd jest też nowy zwiastun.

Niedawna otwarta beta gry Battlefield 6 cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Bogatsi o te doświadczenia i opinie wwórcy gry z Battlefield Studios ujawniają teraz szczegóły dotyczące Battlefield 6 na PC. To ma być „najbardziej rozbudowane i konfigu-rowalne doświadczenie w historii marki”.

Kluczowe punkty to między innymi:
 Ponad 600 opcji personalizacji
 HDR
 Skalowanie i konfiguracja HUD, ikon i celownika
 Ustawienia kamery
 Tryb streamera i tryb incognito
 System antycheat Javelin (to nowy system ochrony przed oszustami, stworzony od podstaw. Javelin będzie integralną częścią  Battlefield 6 już od dnia premiery)
 Wsparcie dla technologii skalowania obrazu (Gra będzie obsługiwać Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 i AMD FSR 4)

A jak to wszystko będzie wyglądać? A tak:

 

A jaki będzie koszt takiej oprawy graficznej? W sumie wymagania sprzętowe nie są przesadnie wysoki. Są za to szczegółowe i – co w dzisiejszych czasach wcale nie jest oczywiste – nie uwzględniają technik upscalingu takich jak DLSS czy FSR.

Battlefield 6
Minimalne wymagania sprzętowe na PC (ustawienia grafiki niskie, 1080p/30 FPS):
 System: Windows 10 (64-bit)
 Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT/Nvidia GeForce RTX 2060/Intel Arc A380
 Procesor: AMD Ryzen 5 2600/Intel Core i5-8400
 Pamięć: 16 GB (dual channel, 2133 MHz)
 Miejsce na dysku: 55 GB (HDD)
 Plus włączone funkcje TPM 2.0 i Secure Boot, obsługiwane funkcje HVCI i VBS

Battlefield 6
Zalecane wymagania sprzętowe na PC (ustawienia grafiki „niskie”, 1080p i 80 FPS+/ustawienia grafiki „wysokie”, 1440p, 60 FPS):
 System operacyjny: Windows 11 (64-bit)
 Karta graficzna: AMD Radeon RX 6700 XT/Nvidia GeForce RTX 3060 Ti/Intel Arc B580 (8 GB VRAM)
 Procesor: AMD Ryzen 7 3700X/Intel Core i7-10700
 Pamięć: 16 GB (dual channel, 3200 MHz)
 Miejsce na dysku: 90 GB (SSD)

Battlefield 6
Wymagania „ultra” (ustawienia grafiki „wysokie, 1440p/144 FPS/ustawienia grafiki „ultra”, 4K/60 FPS):
 System operacyjny: Windows 11 (64-bit)
 Karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080
 Procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D / Intel Core i9-12900K
 Pamięć RAM: 32 GB (dual channel, 4800 MHz)
 Miejsce na dysku: 90 GB (SSD)

Premiera gry Battlefield 6 (na PC, PlayStation 5 i Xbox series X): 10 października.

 

Wymagania sprzętowe gry Battlefield 6 (fot. EA)
e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Gry Strzelanki Wymagania sprzętowe Gry na PC PlayStation 5 Xbox Series X Gry FPS Nvidia DLSS AMD FSR Battlefield 6

Sklep charytatywny Fundacji Tworzywo nie sztuczne znajduje się w Galerii Handlowej Revia Park na ul. Lubelskiej w Zamościu
31 sierpnia 2025, 9:00

Muzyka, kawa, rozmowy i zakupy. Pierwszy sklep charytatywny otwiera się z pompą

Niedziela, 31 sierpnia, godzina 9, galeria Revia Park: tego dnia, o tej porze i w tym miejscu zostanie otwarty pierwszy w Zamościu sklep charytatywny. Założycielki Fundacji Tworzywo nie sztuczne przygotowały z tej okazji mnóstwo atrakcji.
Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt”
ZDJĘCIA
galeria

Ponad 200 nauczycieli z regionu z awansem na stopień dyplomowanego. „To pasja i zaszczyt”

Mowa o najwyższym szczeblu kariery w oświacie – stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymało właśnie ponad 200 pedagogów z naszego regionu. Dokumenty wręczono podczas uroczystości w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach
film

Furia na tropie przemytu: ponad 8,6 tys. paczek papierosów ukrytych w paletach

Niecodzienny „ładunek” znaleźli funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej na granicy w Dorohusku. W przerobionych drewnianych paletach z pelletem ukryto ponad 8,6 tysiąca paczek papierosów. Ich szacunkowa wartość rynkowa to ponad 150 tys. zł.
21 zastępów straży pożarnej gasi pożar lasów w okolicach Firleja

21 zastępów straży pożarnej gasi pożar lasów w okolicach Firleja

Jak informuje komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie, ogień zajął około 10-15 hektarów lasów.

Battlefield 6
film

Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

RTX 2060 wystarczy, Twórcy Battlefield 6 podają bardzo szczegółowe wymagania sprzętowe i opowiadają o Battlefield 6 na PC. Ale od opowiadania lepsze są obrazy, stąd jest też nowy zwiastun.
Nietrzeźwa matka wiozła rowerem 13-miesięcznego syna

Nietrzeźwa matka wiozła rowerem 13-miesięcznego syna

I to w nocy, Na szczęście dziecku nic się nie stało, a matka zostanie przesłuchana i poniesie konsekwencje swojego czynu. O sprawie policjanci powiadomią sąd rodzinny.
Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

Politechnika Lubelska znów najlepsza w Polsce. Wymyślają najwięcej

Politechnika Lubelska nie pierwszy raz udowodniła, że w dziedzinie innowacji nie ma sobie równych. Według najnowszego rankingu Urzędu Patentowego RP. lubelska uczelnia zajęła pierwsze miejsce w kraju, wyprzedzając inne politechniki i uniwersytety techniczne.
Julia Piętakiewicz (pierwsza z prawej) w meczu z Orlenem Gdańsk zdobyła pierwsze gole w tym sezonie

Piłkarki Górnika Łęczna w niedzielę zagrają w Bielsku-Białej

Górnik Łęczna zaliczył bardzo dobry początek sezonu. W niedzielę o godz. 13 podopieczne Artura Bożyka zagrają na wyjeździe z Rekordem Bielsko-Biała.
Brawurowa akcja policjantów na stawie. Dziecko i matki uratowane z wody

Brawurowa akcja policjantów na stawie. Dziecko i matki uratowane z wody

W czwartek doszło do groźnego zdarzenia na zbiorniku wodnym w Średnich Dużych w powiecie zamojskim. Łódka, na pokładzie której były dwie kobiety i 2,5-letnie dziecko, wywróciła się kilkadziesiąt metrów od brzegu. Jak się okazało, kobiety w ogóle nie powinny na nią wchodzić.

