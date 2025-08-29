Battlefield 6: Wymagania sprzętowe, szczegóły gry na PC i nowy zwiastun (wideo)

RTX 2060 wystarczy, Twórcy Battlefield 6 podają bardzo szczegółowe wymagania sprzętowe i opowiadają o Battlefield 6 na PC. Ale od opowiadania lepsze są obrazy, stąd jest też nowy zwiastun.
Niedawna otwarta beta gry Battlefield 6 cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Bogatsi o te doświadczenia i opinie wwórcy gry z Battlefield Studios ujawniają teraz szczegóły dotyczące Battlefield 6 na PC. To ma być „najbardziej rozbudowane i konfigu-rowalne doświadczenie w historii marki”.
Kluczowe punkty to między innymi:
• Ponad 600 opcji personalizacji
• HDR
• Skalowanie i konfiguracja HUD, ikon i celownika
• Ustawienia kamery
• Tryb streamera i tryb incognito
• System antycheat Javelin (to nowy system ochrony przed oszustami, stworzony od podstaw. Javelin będzie integralną częścią • Battlefield 6 już od dnia premiery)
• Wsparcie dla technologii skalowania obrazu (Gra będzie obsługiwać Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2 i AMD FSR 4)
A jak to wszystko będzie wyglądać? A tak:
A jaki będzie koszt takiej oprawy graficznej? W sumie wymagania sprzętowe nie są przesadnie wysoki. Są za to szczegółowe i – co w dzisiejszych czasach wcale nie jest oczywiste – nie uwzględniają technik upscalingu takich jak DLSS czy FSR.
Battlefield 6
Minimalne wymagania sprzętowe na PC (ustawienia grafiki niskie, 1080p/30 FPS):
• System: Windows 10 (64-bit)
• Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT/Nvidia GeForce RTX 2060/Intel Arc A380
• Procesor: AMD Ryzen 5 2600/Intel Core i5-8400
• Pamięć: 16 GB (dual channel, 2133 MHz)
• Miejsce na dysku: 55 GB (HDD)
• Plus włączone funkcje TPM 2.0 i Secure Boot, obsługiwane funkcje HVCI i VBS
Battlefield 6
Zalecane wymagania sprzętowe na PC (ustawienia grafiki „niskie”, 1080p i 80 FPS+/ustawienia grafiki „wysokie”, 1440p, 60 FPS):
• System operacyjny: Windows 11 (64-bit)
• Karta graficzna: AMD Radeon RX 6700 XT/Nvidia GeForce RTX 3060 Ti/Intel Arc B580 (8 GB VRAM)
• Procesor: AMD Ryzen 7 3700X/Intel Core i7-10700
• Pamięć: 16 GB (dual channel, 3200 MHz)
• Miejsce na dysku: 90 GB (SSD)
Battlefield 6
Wymagania „ultra” (ustawienia grafiki „wysokie, 1440p/144 FPS/ustawienia grafiki „ultra”, 4K/60 FPS):
• System operacyjny: Windows 11 (64-bit)
• Karta graficzna: AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080
• Procesor: AMD Ryzen 7 7800X3D / Intel Core i9-12900K
• Pamięć RAM: 32 GB (dual channel, 4800 MHz)
• Miejsce na dysku: 90 GB (SSD)
Premiera gry Battlefield 6 (na PC, PlayStation 5 i Xbox series X): 10 października.