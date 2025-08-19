Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 19 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Gry

Dzisiaj
12:53
Strona główna » Gry

beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Autor: Zdjęcie autora Radomir Wiśniewski
Udostępnij A A
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless (fot. beyerdynamic )

749 i 999 złotych – na tyle beyerdynamic wycenia swoje nowe, bezprzewodowe słuchawki dla graczy. Premiera juz dziś na targach gamescom 2025 w Kolonii.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Firma, która rok temu obchodziła swoje stulecie, cieszy się bardzo dużym uznaniem. Różne edycje modeli DT990, DT770 czy DT880 od lat znajdziemy w zestawieniach najbardziej polecanych modeli także dla osób pracujących z dźwiękiem.
Dobre słuchawki hifi świetnie sprawdzą się także w grach, a szukając nowych klientów, beyerdynamic co jakuiś czas prezen-tował modele dla graczy.

Pora na kolejne. Niemiecka firma (choć w czerwcu została kupiona przez chińska firmę Cosonic) we wtorek, 19 sierpnia, na targach gamescom 2025 w Kolonii pokaże dwa nowe modele zestawów słuchawkowych: MMX 150 wireless i MMX 230 wireless.

beyerdynamic MMX 150 wireless to 40-milimetrowe dynamiczne przetworniki. Opóźnienie ma wynosić 30 milisekund przy użyciu dołączo-nego dongla. Alternatywnie możliwe jest połączenie przez Bluetooth 5.3.
Do tego mikrofon Meta Voice ma zapewniać odpowiednio wysoką jakość rejestrowania głosu (a samo ramię mikrofonu można całkowicie odłączyć).

Słuchawki maja być tez odpowiednio komfortowe. Tu znaczenie mają wymienne poduszki z weluru. A całość waży 336 gra-mów.

Specyfikacja techniczna beyerdynamic MMX 150 wireless:
Przetwornik: dynamiczny, 40 mm klasy premium
 Konstrukcja akustyczna: zamknięta
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz
 Łączność: Bluetooth® + dongle + analog + USB audio, Bluetooth: 5.3; A2DP, HFP, SBC, LC3, USB: USB-C
 Zasięg: 15 m (Bluetooth), 8 m (dongle)
 Czas pracy na baterii: do 50 godzin
 Dodatkowe funkcje: odbieranie połączeń, wyciszenie mikrofonu, regulacja głośności, sidetone, sterowanie multimediami

A czym producent chwali się prezentując model beyerdynamic MMX 230 wireless? Tu również znajdziemy 40-milimetrowy dynamiczny przetwornik, aktywną redukcję szumów (ANC) i technologię Bluetooth 6.0.
MMX 230 wireless to pierwszy model gamingowy beyerdynamic z wymienną baterią. Można łatwo otworzyć nauszniki i wy-mienić ogniwo, utrzymując wydajność do 60 godzin pracy na jednym ładowaniu.
A dzięki funkcji ENC (Environmental Noise Cancellation) mikrofon ma skutecznie odfiltrowywać hałasy otoczenia, zapewniając wyraźną komunikację.

Specyfikacji technicznej tego modelu producent jeszcze nie podał. Wiadomo, ze MMX 150 wireless i MMX 230 wireless do sprzedaży w czwartym kwartale tego roku.
beyerdynamic MMX 150 wireless – sugerowana cena to 749 złotych
beyerdynamic MMX 230 wireless – sugerowana cena to 999 złotych

Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless (fot. beyerdynamic )
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless (fot. beyerdynamic )
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 230 wireless (fot. beyerdynamic )
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 230 wireless (fot. beyerdynamic )
Razer Kraken V3 X

Razer Kraken V3 X: Nowe przetworniki, więcej podświetlenia

Bezprzewodowe słuchawki dla graczy Philips TAG5106

Philips TAG5106: Bezprzewodowe słuchawki dla graczy z DTS Headphone:X 2.0

Słuchawki SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless: Białe słuchawki za 1 849 złotych

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Akcesoria dla graczy Słuchawki dla graczy słuchawki słuchawki bezprzewodowe beyerdynamic

Pozostałe informacje

Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat
galeria

Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat

Powiedzieć, że roboty przy budowie S17 na odcinku Zamość Wschód-Zamość Południe idą pełną parą, na razie nie można. Ale fakt, że wykonawca podjął już pierwsze prace, to bardzo dobra wiadomość. Więcej dzieje się na odcinku ekspresówki Tomaszów Lubelski Południe-Hrebenne.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczał burmistrz Daniel Miciuła

Awans przed pierwszym dzwonkiem. Trzy nauczycielki już o stopień wyżej

Swoje już przepracowały. Udowodniły na co je stać, a dzisiaj zostało to przypieczętowanie wręczeniem aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

O tych planach w powiecie łukowskim mówiło się już od wielu lat. W końcu będzie można je zrealizować. Przy muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej powstanie Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej.
Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie
NASZ PATRONAT
galeria

Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie

Spośród ponad 1300 nadesłanych i przeszło 1100 zakwalifikowanych do oceny wybrano zaledwie kilka. Autorzy tych zdjęć zdobyli nagrody i wyróżnienia w tegorocznym XI Zamojskim Przeglądzie Fotografii.
Ulica Chłodna po przebudowie

Dwie ulice na osiedlu jak nowe. Ma być bezpieczniej i komfortowo

Było trochę problemów z przetargami, ale w końcu udało się wyłonić wykonawcę i zrealizować drogową inwestycję na os. Karolówka w Zamościu.
Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

Wyobraź sobie Święta z białymi płatkami śniegu osiadającymi na gałązkach choinki, tworzącymi przepiękną zimową scenerię. Idealna atmosfera bajkowej zimy, prawda? A co, gdyby taka atmosfera zagościła w Twoim domu, prosto w salonie?
Operacja z wykorzystaniem robota da Vinci
galeria

Wszechstronny da Vinci. Teraz będzie pomagać w operacjach płuc

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przeprowadzono pierwsze operacje torakochirurgiczne z wykorzystaniem robota da Vinci. To nowy etap rozwoju Centrum Edukacyjnego Robotyki Operacyjnej, które dotychczas wykonywało zabiegi w urologii, chirurgii i ginekologii.
Lubelscy policjanci sprawdzali jednoślady. Prawie 2000 kontroli i 1200 wykroczeń w jeden dzień

Lubelscy policjanci sprawdzali jednoślady. Prawie 2000 kontroli i 1200 wykroczeń w jeden dzień

W niedzielę na drogach województwa lubelskiego przeprowadzono akcję „Bezpieczny Jednoślad”. Policjanci ruchu drogowego skontrolowali niemal 2000 kierowców, w tym ponad 1100 użytkowników jednośladów. Ujawnili blisko 1200 wykroczeń, z czego 411 popełnili rowerzyści, motorowerzyści, motocykliści i użytkownicy hulajnóg elektrycznych.
Warunki, w jakich żyją psy z zamojskiego schroniska są naprawdę trudne
galeria

Dramatyczne warunki w budynku dla psów ze schroniska. Bez głosów nie będzie pieniędzy

Dziurawe drzwi, nieszczelne dachy, odchodzące od posadzki płytki - takie są warunki w budynku dla psów w zamojskim schronisku dla zwierząt. Może być lepiej, ale trzeba pieniędzy. A te da się zdobyć z budżetu obywatelskiego.
Znęcał się nad rodziną. Podpalił nawet łóżko, na którym spał ojciec

Znęcał się nad rodziną. Podpalił nawet łóżko, na którym spał ojciec

33-letni mieszkaniec gminy Obsza może posiedzieć w więzieniu nawet do końca swoich dni. Bo odpowie za usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna podpalił łóżko, na którym spał jego ojciec, narażając go oraz innych domowników na utratę życia lub zdrowia.

Wyjątkowo rzadki, jeden z najbarwniejszych. Znów zaobserwowali tego ptaka na Roztoczu
galeria

Wyjątkowo rzadki, jeden z najbarwniejszych. Znów zaobserwowali tego ptaka na Roztoczu

Ornitologiczny rarytas – tak pracownicy Działu Monitoringu i Nauki w Roztoczańskim Parku Narodowym nazwali swoje ostatnie obserwacje. Na Padole Zamojskim wypatrzyli kraskę.

Szalał mercedesem i skasował latarnię. We krwi miał 1,5 promila alkoholu
WIDEO

Szalał mercedesem i skasował latarnię. We krwi miał 1,5 promila alkoholu

Do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna grożą 31-letniemu kierowcy Mercedesa, który podczas jazdy staranował latarnię miejską i sygnalizator świetlny.

Ogłoszenie wyroku w SO w Siedlach

25 lat za zabójstwo komorniczki z Łukowa. Lubelski sąd rozpatrzy apelacje

Sąd skazał w styczniu Karola M. na 25 lat więzienia za zabójstwo komorniczki z Łukowa. Strony złożyły jednak apelacje i jest już termin rozprawy.

Motor znowu zagra z Arką Gdynia, tym razem na wyjeździe

Motor, Górnik Łęczna i Avia znają rywali w I rundzie STS Pucharu Polski

Na wtorek planowane było losowanie pierwszej rundy STS Pucharu Polski. W grze na tym etapie rozgrywek są trzy drużyny z województwa lubelskiego: Motor Lublin, Górnik Łęczna oraz Avia. Najmocniejszego rywala trafili zielono-czarni, którzy podejmą Cracovię. Żółto-biało-niebiescy znowu zagrają z Arką, a do Świdnika przyjedzie Ruch Chorzów.
Zestaw słuchawkowy beyerdynamic MMX 150 wireless

beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

749 i 999 złotych – na tyle beyerdynamic wycenia swoje nowe, bezprzewodowe słuchawki dla graczy. Premiera juz dziś na targach gamescom 2025 w Kolonii.

Najnowsze
Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat
galeria

20:11 Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat

19:20

Awans przed pierwszym dzwonkiem. Trzy nauczycielki już o stopień wyżej

19:00

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

18:38

Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie

18:00

Dwie ulice na osiedlu jak nowe. Ma być bezpieczniej i komfortowo

17:18

Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

17:12

Wszechstronny da Vinci. Teraz będzie pomagać w operacjach płuc

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat
galeria

Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczał burmistrz Daniel Miciuła

Awans przed pierwszym dzwonkiem. Trzy nauczycielki już o stopień wyżej

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie
galeria

Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie

Ulica Chłodna po przebudowie

Dwie ulice na osiedlu jak nowe. Ma być bezpieczniej i komfortowo

Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat
galeria

Postęp na kolejnych odcinkach S17. Całość będzie gotowa za 5 lat

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego wręczał burmistrz Daniel Miciuła

Awans przed pierwszym dzwonkiem. Trzy nauczycielki już o stopień wyżej

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

Sienkiewicza jeszcze więcej. Są pieniądze na odbudowę dworu

Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie
galeria

Najpiękniejsze z pięknych. Oto zdjęcia nagrodzone na ogólnopolskim przeglądzie

Ulica Chłodna po przebudowie

Dwie ulice na osiedlu jak nowe. Ma być bezpieczniej i komfortowo

Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

Zimowa bajka prosto w Twoim salonie

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Tomasz Obszański został jednym z etatowych doradców Prezydenta RP
film

Rolnik z Tarnogrodu i ekonomista z Zamościa wśród doradców Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie
film

Święto Wojska Polskiego: Wielka parada w Warszawie

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

film
Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim
film
(Nie)Wyparzona Gęba

Prywatnie i zawodowo. Rozmowa z wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy
film
WTOREK NA DZIELNI

„Wtorek na dzielni”. Stare Miasto, Śródmieście i Wieniawa w trakcie metamorfozy

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina
film

Radna Magdalena Szczygieł-Mitrus o wyzwaniach i planach dla Lublina

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]
film

Weekend z przewagą słońca, ale w niedzielę możliwe przelotne opady. [POGODA NA WEEKEND]

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd
film
tylko u nas

Krzysztof Hetman: Wykorzystywanie antyukraińskich nastrojów w polityce to błąd

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze
film
NASZA AKCJA

Finał akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad jeziorem Zagłębocze

Foto
Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy
galeria
Zdjęcia

Pożar odpadów plastikowych pod Kraśnikiem. Zakład ma dzisiaj wrócić do pracy

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie
galeria

Zaczęło się i trwa. Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie