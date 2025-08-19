beyerdynamic: nowe i bezprzewodowe słuchawki dla graczy

Firma, która rok temu obchodziła swoje stulecie, cieszy się bardzo dużym uznaniem. Różne edycje modeli DT990, DT770 czy DT880 od lat znajdziemy w zestawieniach najbardziej polecanych modeli także dla osób pracujących z dźwiękiem.

Dobre słuchawki hifi świetnie sprawdzą się także w grach, a szukając nowych klientów, beyerdynamic co jakuiś czas prezen-tował modele dla graczy.

Pora na kolejne. Niemiecka firma (choć w czerwcu została kupiona przez chińska firmę Cosonic) we wtorek, 19 sierpnia, na targach gamescom 2025 w Kolonii pokaże dwa nowe modele zestawów słuchawkowych: MMX 150 wireless i MMX 230 wireless.

beyerdynamic MMX 150 wireless to 40-milimetrowe dynamiczne przetworniki. Opóźnienie ma wynosić 30 milisekund przy użyciu dołączo-nego dongla. Alternatywnie możliwe jest połączenie przez Bluetooth 5.3.

Do tego mikrofon Meta Voice ma zapewniać odpowiednio wysoką jakość rejestrowania głosu (a samo ramię mikrofonu można całkowicie odłączyć).

Słuchawki maja być tez odpowiednio komfortowe. Tu znaczenie mają wymienne poduszki z weluru. A całość waży 336 gra-mów.

Specyfikacja techniczna beyerdynamic MMX 150 wireless:

• Przetwornik: dynamiczny, 40 mm klasy premium

• Konstrukcja akustyczna: zamknięta

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 000 Hz

• Łączność: Bluetooth® + dongle + analog + USB audio, Bluetooth: 5.3; A2DP, HFP, SBC, LC3, USB: USB-C

• Zasięg: 15 m (Bluetooth), 8 m (dongle)

• Czas pracy na baterii: do 50 godzin

• Dodatkowe funkcje: odbieranie połączeń, wyciszenie mikrofonu, regulacja głośności, sidetone, sterowanie multimediami

A czym producent chwali się prezentując model beyerdynamic MMX 230 wireless? Tu również znajdziemy 40-milimetrowy dynamiczny przetwornik, aktywną redukcję szumów (ANC) i technologię Bluetooth 6.0.

MMX 230 wireless to pierwszy model gamingowy beyerdynamic z wymienną baterią. Można łatwo otworzyć nauszniki i wy-mienić ogniwo, utrzymując wydajność do 60 godzin pracy na jednym ładowaniu.

A dzięki funkcji ENC (Environmental Noise Cancellation) mikrofon ma skutecznie odfiltrowywać hałasy otoczenia, zapewniając wyraźną komunikację.

Specyfikacji technicznej tego modelu producent jeszcze nie podał. Wiadomo, ze MMX 150 wireless i MMX 230 wireless do sprzedaży w czwartym kwartale tego roku.

beyerdynamic MMX 150 wireless – sugerowana cena to 749 złotych

beyerdynamic MMX 230 wireless – sugerowana cena to 999 złotych